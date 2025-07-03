「妃妃鐵馬隊」7/5起挺進罷區 陳亭妃：分進合擊大罷免大成功

立委陳亭妃（中）組成「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，將於7月5日起正式挺進罷免區宣講。（記者蔡文居攝）

2025/07/03 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕為聲援罷免藍委選區，立委陳亭妃今天宣布組成「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，將於7月5日起正式挺進罷免區，7/5、7/6前進台北市及新北市進行鐵馬宣講，並公布路線圖，用「騎宣」的方式應援罷團。陳亭妃說，他們將配合罷團進行宣講，採分進合擊方式，呼籲罷區選民7月26日踴躍投下同意罷免選票。

陳亭妃表示，「妃妃鐵馬隊」當年是因應四大公投而成立，在台南市37區進行宣講，讓「南票北補」。這次的罷免案幾乎等同一次大選，也因此必須要有足夠的人力與能量，創造社會投票的動能。所以在國家重要的時刻，這次也不能缺席，不論從菜市場、路口、街道、各式宣講活動，每個人盡自己的能力分進合擊共同催票，喚起更多選民的關注與參與，才能達成「民主團結護國，大罷免大成功」的目標。

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陳亭妃說，他們第一站前往台北市，7/5早上9:30從信義區出發；第二站新北市，7/6早上9:30從板橋區出發，針對台北、新北所有罷區人口集中的地方展現「鐵馬騎宣」。7/12-13將前往花蓮縣、台東縣，7/19雲林縣，7/20台中市。

她說，感謝這次雙北的路線，台北市議員洪婉臻、新北市議員許昭興的協助規劃，以及民進黨台北市及新北市黨部協助聯繫罷團和參與。而台東、花蓮、雲林、台中的部分，目前先確定時間，而細節部分尚與罷團、地方黨部、地方民代規劃中，目標就是利用各種不同的力量催出同意罷免票。

「妃妃鐵馬隊」將配合罷團採分進合擊方式進行宣講。陳亭妃呼籲罷區選民7月26日踴躍投下同意罷免選票。（記者蔡文居攝）

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