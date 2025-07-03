1500億國安預算恐歸零！民進黨團批：藍白賣國救罷免

進黨團幹事長吳思瑤及立委沈伯洋等立委舉行「國民黨就是砍國防預算的慣犯，現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/03 12:42

〔記者陳政宇／台北報導〕規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」預計明天在立法院會闖關，今（3日）由立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。民進黨團指出，在野黨為普發1萬元救罷免，竟主張將1500億元國土安全韌性預算歸零，除犧牲國防安全，亦影響台灣經濟穩定與國際信任，「這就是藍白賣國的方式」。

民進黨團今召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯，現在還有民眾黨當幫兇」記者會。黨團幹事長吳思瑤指出，特別條例可能在明天強渡關山，但國民黨為了要普發現金而犧牲國防，2300億元預算不翼而飛；盼今天協商不能只是過水，呼籲韓國瑜勿自我閹割權限、沒有協商就沒有表決。

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吳思瑤直言，若因藍白聯手犧牲1500億元國土安全韌性預算，加上年初已砍的84億元，2025年國防預算刪減總額將高達1584億元，是國家不可承受之重。

外交及國防委員會召委沈伯洋則說明，國土安全韌性預算涵蓋強化國防庫儲設施、提升資安防護能力、守護海疆提升監偵量能等項目，國民黨卻主張將這1500億元全數歸零，不僅向國際釋出錯誤訊息，更會讓台灣面對關稅、洗產地等問題時容易被國際制裁。

沈伯洋強調，經濟安全、國家安全與國防是「三位一體」，刪減相關預算將影響台灣的經濟穩定與國際信任，這就是藍白賣國的方式；國安威脅日益升高，情勢比大家想像的更危急。

此外，國民黨立委徐巧芯等人稱，民進黨立委王定宇支持刪「獵鴞專案」45.7億元。王受訪反駁說，這是「話只說一半」的謊言，當時因美方主動降價，他提出折衝方案，盼授權軍方將多餘額度採購更多新型無人機，國民黨卻要求減列，還用謊言掩蓋刪減事實。

民進黨團幹事長吳思瑤及立委沈伯洋等立委舉行「國民黨就是砍國防預算的慣犯，現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（記者叢昌瑾攝）

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