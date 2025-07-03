徐巧芯搬「獵鴞」無人機自救 王定宇以關鍵決議打臉：大罷免救台灣

國民黨立委徐巧芯聲稱民進黨也支持刪減國軍「獵鴞專案」預算，民進黨立委王定宇3日提出關鍵決議案打臉，批評徐巧芯話說一半用謊言扭曲。（王定宇辦公室提供）

2025/07/03 14:16

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯宣稱「民進黨也支持刪減獵鴞無人機預算」，民進黨立委王定宇今（3）日對此回擊指出，「獵鴞專案」是美方主動通知「打4折」才降低採購金額，國防部盼保留多出來的額度，以便增購更多先進裝備，民進黨提出決議授權國防部以原額度持續向美洽談，添購更多我國急需的新型自殺無人機，國民黨卻「只刪預算」，不願通過此決議。

王定宇曾任立法院外交及國防委員會召委，並主持「獵鴞專案」預算審查會議，他說，我國先前擬向美國採購兩款新型自殺型無人機，美方首度報價為115億元，待完成程序、美國國會也通過軍售案後，美方主動通知我方「打4折」，因此採購金額降低至40多億元，多出來的額度，國防部希望保留以便增購更多先進裝備。

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他表示，國民黨卻拼命地要把多出的預算刪掉。民進黨基於折衝提出方案，雖然砍掉40多億元，但搭配一項決議案，授權國防部仍以115億元總額，向美方持續洽談採購新型自殺無人機，這正是目前急需、數量仍不夠的重要裝備。

王定宇強調，這個決議案來自國防部長顧立雄與國防部的建議，認為在減列預算的情況下，搭配決議案是可行做法。但國民黨卻只刪預算，不願通過授權決議案，顯見其中差別。

他指出，支持該決議案，是為了讓國防部持續以原本的115億元預算額度向美採購更多、更先進的無人機，而國民黨是只要刪除，不給國軍授權，用這種方式來合理化他們的惡意刪減，是「故事講一半」的心虛、不敢面對真相。

「藍白惡意刪減國防預算，數字就在那裡，會小學的基礎數學就算得出來」，王定宇痛批，沒想到黃國昌、朱立倫與一群藍白立委「睜眼說謊話」，難道真的以為國際社會沒有做功課？真的以為台灣人民看不清楚藍白呼應中共、削弱防衛力量、在國會亂政的行為？

他強調，這才是人民真正的擔憂，而這種擔憂不是謊言可以遮蔽的。台灣的公民社會比藍白立委更清楚事實、看得更透徹，甚至連美國朋友關切，他們仍面不改色說謊。他只能說，要挽救國家在藍白亂政的混亂下，「大罷免大成功」是目前唯一也可能是最後解救台灣的方法。

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