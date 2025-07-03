藍營估情勢有變 大罷免危險名單轉為保守只剩「3+1」

前國民黨副秘書長張雅屏今受訪評估，可能被罷掉的藍委是涂權吉、葉元之、黃建賓等3人，再加上鄭正鈐，關鍵原因是賴總統近日發表「團結國家十講」以及藍營危機意識已成形。（資料照）

2025/07/03 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕726大罷免投票只剩3個多星期的時間，國民黨內部「選情」評估開始出現樂觀局面。除了國民黨主席朱立倫近日公開宣稱，只要支持者都站出來投票，「每一席都能守住」，先前在5月底黨內評估可能有「3+5」席立委被罷，如今危險名單已轉為保守，只剩下「3+1」。

過去兼任組發會主委的前國民黨副秘書長張雅屏今日指出，先前黨內評估的「3+5」名單，也就是「最危險」的桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓等3人，以及「危險度不低」的台北市立委徐巧芯、王鴻薇，桃園市立委牛煦庭、新竹市立委鄭正鈐、台中市立委羅廷瑋等5人，經過1個多月來的政局變化後，他評估目前有可能被罷掉的藍委只剩下票源結構最危險的涂權吉、葉元之、黃建賓等3人，再加上鄭正鈐，而關鍵原因就在賴清德總統近日發表「團結國家十講」以及藍營危機意識已成形。

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張雅屏分析，先前5位「危險度不低」的立委，原本確實處於危險氛圍之下，如今除最近遭人指控貪污、洩密國台辦的鄭正鈐外，由於大家危機感都很強，看起來都有機會保住，而藍營集體危機意識的凝聚與提升，必須感謝賴清德總統的「團結國家十講」。

他強調，「團結國家十講」的「效果」實在太好，再加上黨中央組發會副主委等幹部被押，已經掀起藍軍的團結意識，反對罷免票源可望衝得出來。

張雅屏指出，先前黨內評估的「3+5」名單，分別為票源基礎差，以及仇恨值高且無派系力量支持的立委，至於被罷團評估列入很可能被罷免危險名單的花蓮縣立委傅崐萁、台北市立委李彥秀、新北市立委廖先翔，他把傅、李、廖等3人歸為雖有票源基礎但仇恨值高的一類，不過，受惠於賴清德的「團結國家十講」以及藍軍危機意識形成，這3人應已轉危為安。

張雅屏透露，李彥秀是3人當中較為辛苦的一個，但李彥秀的危機感十足，再加上藍營台北市南港區世家的議員闕枚莎家族已出手幫忙，李可望安然度過這次危機，而廖先翔也有實力穩定的政治家族支撐，即便最近針對副總統蕭美琴去年訪問捷克遇險的談話引發爭議，但對一些藍營支持者而言，「也不是聽不下去」。

至於被綠營點名要拉下來的「首惡」傅崐萁，張雅屏說，一點都不覺得傅會有問題，因為民進黨可以結盟的對象只有花蓮縣議長張峻與議員魏嘉賢家族，但張峻就只是一個議員，動員能量有限，至於魏家若要公開挺罷，就等於與國民黨決裂，將不利於魏家2026九合一選舉布局，因此魏家最多不表態，再加上傅崐萁的地方組織力量豐沛，所以可望安然過關。

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