五度被鄭正鈐告 林志潔反擊：應謹記檢察官教誨「不應濫訴」

新竹市雙罷免總部發言人林志潔五度被國民黨立委鄭正鈐提告，她也反擊鄭正鈐，應謹記檢察官教誨，不要再濫用司法資源。（記者洪美秀攝）

2025/07/03 13:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨立委鄭正鈐今天再度開記者會控訴，並到新竹地檢署按鈴控告新竹市雙罷免總部發言人林志潔違反選罷法及加重誹謗罪；對此，林志潔也反擊稱，她已第5度被鄭正鈐告，之前檢察官曾在不起訴處分書告誡鄭正鈐不應濫訴，籲市民看清鄭正鈐的面目，726站出來投罷免同意票。

林志潔反批，鄭正鈐深陷違反國安法、反滲透法、貪污治罪條例、侵占公益款項等罪嫌疑雲，該做的事是拿出與中國國台辦的通聯紀錄及給付助理薪資的證明，好好回應各界疑慮，但如今鄭正鈐每隔1天就濫訴1次，意圖打擊罷團，既無法澄清疑慮，更圖增負面觀感。

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林志潔說，自從2023年參與選舉以來，她已是第5度被鄭正鈐告，之前，檢察官曾在鄭正鈐濫告的不起訴處分書中諄諄告誡鄭正鈐：身為立法委員，言行可受公評，何況言論者是經過合理查證，為公益出發，並無誹謗之意，不應濫訴。

她認為鄭正鈐應謹記檢察官教誨，不要一而再再而三的濫用司法資源，她臉書所言皆是家長檢舉反映，照片亦是家長所提供，都已盡查證義務。更籲市民看清鄭正鈐的面目，726站出來投罷免同意票。

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