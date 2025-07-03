大罷免「護國大遶境」明花蓮出發！曹興誠、葉春蓮號召站出來

明天在花蓮出發的護國大遶境，曹興誠、葉霸葉春蓮老師都會參加！（資料照，記者花孟璟攝）

2025/07/03 13:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免三階段投票第一波將在7月26日投票，由於花蓮是傅崐萁本命區、「擒賊先擒王」，罷團明起開跑的「護國大遶境」特別選在花蓮市中山公園集結出發，遶境路線公布出爐！罷團表示，明天包括聯電創辦人曹興誠、罷傅精神領袖「葉霸老師」葉春蓮及民進黨秘書長林右昌都將出席，將由曹興誠為31個罷免區進行誓師及授旗活動。

大罷免「護國大遶境」行程表出爐，在罷免傅崐萁重中之重的花蓮就安排2天時間遶境，第一天重點鎖定占花蓮全縣人口一半的花蓮市、吉安鄉，後天第2天則從壽豐沿著台九線一路掃到玉里、富里鄉，再進入台東縣境，沿途都有安排集結點，各個罷團、民進黨公職都認養集結點，將有支持群眾到場，也歡迎沿線民眾前往加油。

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罷團表示，護國大遶境誓師出發預計明天早上10點在花蓮市中山公園天幕籃球場舉行，屆時將有支持全國罷團的曹興誠董事長、花崗國中退休的葉春蓮老師，民進黨秘書長林右昌也會參加。

罷團指出，明天全國31個罷免區的35個罷免民團都會派代表集結在花蓮，由曹興誠逐一為罷團授旗誓師，上、下午分別於花蓮市、吉安鄉徒步掃街，歡迎花蓮人一起加入掃街行列！上午11點起徒步路線從花蓮市中山公園出發，沿國聯一路左轉中山路、左轉國聯二路、右轉國聯四路、右轉國聯五路至進豐街，徒步終點在花蓮聖天宮；下午4點的徒步路線從慶南三街至吉安路二段路口開始，將沿著吉安路二段、中山路三段徒步至周六下午人潮最多的吉安黃昏市場。

護國大遶境花蓮、吉安車隊掃街及徒步掃街路線出爐。（記者花孟璟翻攝）

護國大遶境花蓮、吉安車隊掃街及徒步掃街路線出爐。（記者花孟璟翻攝）

護國大遶境明天7月4日沿線都有集結點，歡迎民眾前往加油打氣。（記者花孟璟翻攝）

護國大遶境在花蓮的第二天，將從壽豐掃到富里鄉。（記者花孟璟翻攝）

護國大遶境7月5日第二天，將沿著花東公路往南車掃，在壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里都有集結點。（記者花孟璟翻攝）

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