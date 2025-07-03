鄭正鈐再告林志潔 控造謠童軍露營宣傳反罷

國民黨立委鄭正鈐（左）第三度告新竹市雙罷免總部發言人林志潔加重誹謗及違反選罷法 。（記者洪美秀攝）

2025/07/03 13:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會國民黨團與國民黨立委鄭正鈐今開記者會，再度控訴新竹雙罷免總部發言人林志潔。鄭正鈐說，林志潔造謠說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣，還將反罷免文宣品和童軍徽章合成拍照，已違反選罷法，將與律師前往新竹地檢署提告加重誹謗及違反選罷法。

鄭正鈐指出，6月28日是竹市全市童軍大露營的場合，他致詞提到竹市的露營場地不夠好，希望市府能夠加強，未料民進黨立院黨團總召柯建銘陣營抹黑造謠，甚至變造照片，把童軍徽章和反罷免文宣品放在一起拍照，指控他在現場宣傳反罷免和發放文宣。

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而6月30日他在臉書及媒體都已澄清，當天並未在活動現場散發任何反罷免文宣品，更未於活動中提及罷免議題，也在臉書留言證實無政治活動。但7月1日柯建銘陣營又在臉書發文，再度指控他在活動上台宣講要大家投不同意票，把他留在立法院。

市議員陳慶齡表示，柯建銘早就說過大罷免是他發起的，柯建銘連演都不用演，直接對媒體公布大罷免就是他來主導，新竹雙罷不管發言人也好，還有罷免的團隊也都是他的助理。

律師王耀星說，林志潔2次把不實的內容放在臉書上傳播、散布，將提告加重誹謗罪；加上其目的是要促使惡罷進行，也違反選罷法104條，以不法方式意圖使人罷免通過；更重要的是，所有的行為有個很嚴重踩過法律紅線的事，不管是一般人、法學教授都不應該踩的底線，偽造、變造所有的證據。

國民黨立委鄭正鈐第三度告新竹市雙罷免總部發言人林志潔加重誹謗及違反選罷法 。（記者洪美秀攝）

國民黨立委鄭正鈐第三度告新竹市雙罷免總部發言人林志潔加重誹謗及違反選罷法 。（記者洪美秀攝）

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