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    台中三罷交戰 綠議員站路口、挺藍委商家掛「不同意」

    中六敲羅志工由台中市議員陳雅惠、黃守達陪同站路口。（陳雅惠提供）

    中六敲羅志工由台中市議員陳雅惠、黃守達陪同站路口。（陳雅惠提供）

    2025/07/03 13:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪罷免案將於7月26日投票，台中市議員陳雅惠、黃守達清晨一早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷免團體站路口拜票，呼籲選民踴躍投下「同意票」，而羅廷瑋則感謝商家提供場地掛出「我不同意罷免」，承諾不辜負託付。

    「請同意罷免羅廷瑋！」罷團中六敲羅志工上午由陳雅惠、黃守達陪同，在東區路口高舉「同意罷免」標語向來往車流與民眾揮手，現場不少市民騎車經過時豎起大拇指表達支持，也有民眾索取文宣、拍照力挺，支持者高舉「罷免羅廷瑋」標語展現意志。

    陳雅惠表示，羅廷瑋當選後配合藍白陣營亂砍民生預算、擋下關鍵法案，嚴重辜負中六選區選民期待，這次罷免是人民對失職立委的反制與審判。

    黃守達指出，現在國會亂象不斷，罷免制度是民主的自我修復機制，民眾有權透過選票淘汰不適任者，守住台灣民主價值。

    羅廷瑋趕到選區站路口，羅廷瑋說，最讓感到意外的是，民眾特地跑過來說願意提供家裡陽台掛上「我不同意罷免」，理由很簡單，就是不想看到自己當初選票被惡意罷免團給踐踏，更不希望台灣繼續亂下去。

    羅廷瑋表示，真正的民主不該只有一種聲音，會繼續努力不辜負這選民託付，也謝謝市民好朋友願意懸掛「我不同意罷免」布條。

    藍委羅廷瑋感謝選民掛上「不同意罷免」布條。（截自羅廷瑋臉書）

    藍委羅廷瑋感謝選民掛上「不同意罷免」布條。（截自羅廷瑋臉書）

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