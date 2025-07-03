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    林沛祥籲「為不能說話者發聲」 鄭文婷斥：「蹭死者熱度」不人道

    民進黨基隆議員鄭文婷今天（3日）到信義市場，與立法委員林楚茵、罷團「基隆絕沛」志工一起宣講，籲請民眾出來投下罷免票。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆議員鄭文婷今天（3日）到信義市場，與立法委員林楚茵、罷團「基隆絕沛」志工一起宣講，籲請民眾出來投下罷免票。（記者俞肇福攝）

    2025/07/03 13:13

    〔記者俞肇福／基隆報導〕涉入台北市京華城容積率弊案的前台北市副市長彭振聲謝姓妻子墜樓亡，面臨罷免投票的國民黨基隆立委林沛祥昨天（2日）在臉書貼文，呼籲「7月26日，請投下不同意罷免，用你的一票為那些不能說話的人發聲」；民進黨基隆市議員鄭文婷批評，藍白立委現在都急了，都在「蹭死者的熱度，這是不人道的行為」，她也對往生者感到哀悼。

    林沛祥昨天在臉書貼文說：「昨天那聲撕心裂肺的吶喊，迴盪在法院的大廳，彭振聲前副市長的妻子，沒能撐過這場漫長的司法壓力，在無助與痛苦中離開了人世。他不禁擔心，下一個撐不住的會是誰。」

    林沛祥說：「以民主為傲的台灣，怎麼會變成這樣？不希望再有家庭因此破碎，民主成了清算異己的藉口，那些冤屈只靠生命來抗議。7月26日請投下『不同意罷免』，守住台灣最後的司法公正與人道價值。」林沛祥今天上午到市區中正路口舉牌，呼籲投下不同意票。

    鄭文婷表示，對於京華城案應尊重司法偵辦，不是非本案的人可以指手劃腳，林沛祥過去沒有對京華城案表達過意見，昨天卻突然在臉書提出自己的想像，藍白立委急了，現在都只是在蹭網路聲量。

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    國民黨籍基隆市立法委員林沛祥7月2日在臉書貼文，呼籲用不同意罷免票，替那些不能說話的人發聲。（記者俞肇福翻攝自臉書）

    國民黨籍基隆市立法委員林沛祥7月2日在臉書貼文，呼籲用不同意罷免票，替那些不能說話的人發聲。（記者俞肇福翻攝自臉書）

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