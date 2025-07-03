黃國昌寄黨員信挺藍委 民團籲：罷免「傅崐萁集團」終結傅黃體制

經民連智庫召集人賴中強（右四）表示，傅崐萁和黃國昌兩人把台灣的民主體制糟蹋至此，今天台灣人民要罷免「傅崐萁集團」，其實就是要終結「傅黃體制」。（記者廖振輝攝）

2025/07/03 12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委7月26日將投票，民眾黨主席黃國昌寄發黨員信，呼籲小草全力奧援新竹市長高虹安、24位藍營立委面臨的罷免案。經民連智庫召集人賴中強今日受訪表示，傅崐萁和黃國昌兩人把台灣的民主體制糟蹋至此，今天台灣人民要罷免「傅崐萁集團」，其實就是要終結「傅黃體制」。

賴中強指出，去年5月青年行動以來，國會不斷提出濫權法案，去年12月20日通過財劃法、憲訴法、選罷法三大惡法，今年1月更亂刪亂凍預算，整個立法院真正問題就是「傅黃體制」，就是傅崐萁、黃國昌這兩個人。

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賴中強批評，傅崐萁「親中媚共」和黃國昌的「仇恨」，把台灣的民主體制糟蹋至此，今天台灣人民要罷免「傅崐萁集團」，其實是要終結「傅黃體制」。

賴中強直指，黃國昌及民眾黨8席立委只是因為是不分區立委，所以無法罷免他們，但民眾對於這段時間以來，黃國昌大刪大凍各項國防、外交、民主預算，早就表態站在「傅崐萁集團」那一邊，黃就是傅崐萁的小弟，現在要去聲援國民黨，其實是惺惺作態。

另外，民眾黨1日號召大批支持者小草集結北院聲援柯文哲，在宣講過程中一名19歲小草被問到「會不會擔心上戰場？」竟語出驚人表示，「當然希望可以溝通，但真的要上戰場，我會義無反顧的去投誠解放軍」。

賴中強說，相信每一個對台灣自由民主還有點顧念的人，應該都清楚要讓台灣這個共同體能夠延續存在，我們才有民主自由，如果沒有國防、沒有國家安全，台灣的民主將不會繼續存在，「我們對於小草這樣的發言，覺得非常不妥」。

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