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    如果家人需要長期服藥「應該要支持大罷免」 顏擇雅曝原因

    中共對台文攻武嚇不斷，近期多名美國軍事專家預警，中共對台海動作可能進一步提升。示意圖。（法新社）

    中共對台文攻武嚇不斷，近期多名美國軍事專家預警，中共對台海動作可能進一步提升。示意圖。（法新社）

    2025/07/03 12:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對台文攻武嚇不斷，近期多名美國軍事專家預警，中共對台海動作可能進一步提升。對此，作家顏擇雅表示：「如果你本人，或你家長輩需要長期服藥，你都應該要支持大罷免。為什麼？因為你需要煩惱中共會不會封鎖台灣。」

    顏擇雅今日在臉書發文表示，中共對台發動戰爭，封鎖的可能性是比兩棲登陸戰大很多的。最近一次《經濟學人》拿台灣做封面，講的就是封鎖。《經濟學人》指出，不必全封鎖，只要局部封鎖，對台灣人生活秩序即可製造極大破壞，而且因為不是開戰，屆時美軍是很難插手的。

    顏擇雅表示，無法百分百預防中共採取這種戰術，但可以加強台灣韌性，大大減輕這種戰術的效果。增加必備藥物的安全庫存，就是在加強韌性。在野黨此時最應該做的，就是監督政府這方面做的好不好。但藍白委做的卻不是這個，而是把預算亂刪亂凍，希望台海生變那一刻的台灣處於最脆弱狀態。

    顏擇雅警告，屆時，失眠者將買不到安眠藥，三高患者將無藥可降血壓或血脂，糖尿病患者無法控制血糖，感染患者也會發現抗生素一錠難求。「所以，請支持大罷免，這是為了你自己」。

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