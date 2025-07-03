萬美玲告罷團侵犯肖像權 罷團反批萬濫告 須罷免討回公道

反共護台志工聯盟今舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並由桃四罷團公關組組長Young（中）說明。（記者田裕華攝）

2025/07/03 12:21

〔記者方瑋立／台北報導〕反共護台志工聯盟與桃園罷免團體今（3）日召開「要告一起告」記者會，批評國民黨立委萬美玲濫用肖像權提告，意圖透過司法手段打壓公民罷免行動，民進黨立委陳培瑜、桃市議員許家睿皆到場聲援。許家睿會中質疑，若萬美玲以「肖像權」提告罷團成立，那徐巧芯比中指、傅崐萁赴中鞠躬的畫面，是否也不能轉傳？

反共護台志工聯盟今天與桃園第一、第三、第四罷團代表召開記者會，陳培瑜、許家睿及反共律師團召集人黃思維皆與會聲援，「要告一起告，罷免討公道」、「以刑逼民，罷免無敵」口號，強調不會因司法威嚇退縮。

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陳培瑜說，國民黨6席桃園立委在國安法案上一再製造破口，包括萬美玲簽署「離島建設條例」與「兩岸人民關係條例」第29條修正草案，皆與陳玉珍、陳永康等人合流。她強調，藍白合流刪減預算、簽署親中法案，已經造成實質賣台。

陳強調，立委不願正面回應質疑，卻反而潑髒水給公民團體，是「小蝦米對抗大鯨魚」，也證明這6人根本不適任，全部都應該離開國會。

針對記者追問呂玉玲發送吐司疑涉違法，陳培瑜說，相關食品是否符合「食品衛生管理法」應由桃園市政府查察，並提醒民眾注意藍委過去在食安議題上的雙重標準，傅崐萁妻子花蓮縣長徐榛蔚發的救災包、徐巧芯的米妮燈，都有檢驗標章不全的問題，國民黨所發送食品與商品已非首次違規。

許家睿則說，萬美玲可大肆懸掛本人肖像鼓吹「投不同意票」，但罷免方使用公開形象製作Q版文宣，卻遭提告，構成選舉不公平。他說，萬近來發聲明後，多位選民致電詢問罷免布條是否會遭警察關切，這些布條沒有任何人名，只有「同意罷免」4字，竟也讓民眾憂心受司法追訴，顯見寒蟬效應已成形。

許痛批萬美玲雙標行為，指出她過去曾在記者會高舉總統蔡英文的照片，如今卻不容自己遭監督。他強調，立委言行本該接受公評，若今日萬美玲得以肖像權箝制監督，「那徐巧芯比中指、傅崐萁赴中鞠躬的畫面，是不是也不能轉傳」？ 他呼籲，距離投票僅剩20餘天，市民應把握機會檢視國民黨6名立委的問政紀錄，以神聖選票終結不適任者的國會任期。

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