史上最大規模罷免案726登場 懶人包一次看

大罷免邁入決戰時刻，包含24位國民黨立委和新竹市長高虹安等首波罷免投票將於7月26日登場。（資料照，本報合成）

2025/07/03 12:26

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免邁入決戰時刻，包含24位國民黨立委和新竹市長高虹安等首波罷免投票將於7月26日登場，本報整理罷免名單、通過門檻、投票資格、投票注意事項等資訊，一文了解台灣史上最大規模的罷免案。

罷免完整名單

罷免投票資格

1.具中華民國國籍。

2.年滿20歲（2005年7月26日前出生）。

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3.在有罷免案的選區設籍並以投票前一日（7月25日）起算，住滿4個月者。

罷免投票時間

中選會考量全國性公民投票時間、權衡國考日期，以及盼社會盡早安定，決議將24件立委罷免案與市長罷免案訂於7月26日投票。

投票時間：2025/7/26（六）8:00-16:00

開票時間：2025/7/26（六）16:00後開票

民眾最晚下午4時應進入投票所內與現場選務人員確認身分。若有需要，6歲以下孩童可一同進入投票所。

投票必帶物品

1.身分證：無法以駕照、健保卡、護照等其它證件替代。

2.印章：未攜帶印章者可在選票上親筆簽名或按壓指印，效力與蓋章相同。

3.投票通知單：未攜帶者仍可投票，但會延長選務人員查找名冊時間。

罷免票樣式

同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右

由於罷免案選務籌備時間短，又為避免地方市縣選委會採購困難，中選會並未規定選票顏色。

罷免有效票、無效票樣態

根據「公職人員選舉圈選工具式樣」，共有21種有效票樣態，以及30種無效票樣態。

原則上，只要能辨別圈選同意或不同意票，皆屬於有效票；若同時圈選同意及不同意罷免者，或無法辨別圈選同意或不同意者，應屬無效票。此外，圈選後加以塗改、另行圈選，或在選票上簽名、按指印者也屬無效。

投票所內禁止事項

投票日禁止從事罷免活動

禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票

禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所

禁止將罷免票以外的物品投入票匭或故意撕毀罷免票

禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容

禁止攜出或故意撕毀罷免票

禁止使用投票所提供以外的圈選工具

禁止亮票

投票日上班支薪規定

勞動部公告「公職人員選舉罷免投票日」為勞基法的應放假日，當天具投票權且該日原屬工作日的勞工，雇主應給予以放假1日。

值得注意的是，本次罷免投票並非全國性投票，僅有「具投票權、原先需上班」的勞工符合放假資格；原先不需出勤，或不具投票權的勞工，則不另給假或加薪。

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中選會提醒，7月26日投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單。（中選會提供）

罷免投票注意事項，包括禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，以及禁止攜出或故意撕毀罷免票或公投票。（中選會提供）

中選會公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則於2欄位下方。（中選會提供）

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