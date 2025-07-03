檢方出身適任司法院長？ 大法官公聽會論戰焦點

立法院全院委員會3日舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由院長韓國瑜（中）主持。（記者廖振輝攝）

2025/07/03 11:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今舉行「大法官人事同意權案」公聽會。對於總統賴清德提名檢察官出身的蔡秋明擔任司法院長兼任大法官，學者專家有不同看法。有學者認為，此舉顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理。但也有學者專家強調，實務上確實較少檢察官出身擔任司法院長，但這符合資格也沒有問題，應關注其如何推動司法改革，改善司法過勞等問題。

總統去年8月提名大法官人選全數遭立院否決，今年3月公布另7位大法官被提名人。司法院正、副院長被提名人分別為高檢署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥。另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。立院預計7月25日行使同意權案記名投票表決。

請繼續往下閱讀...

針對蔡秋明適任與否？在今日公聽會中，由國民黨團推薦的東海大學退休教授林騰鷂批評，這次賴總統居然提名一個只任一、二審檢察署主任檢察官的蔡秋明來擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理，這種濫用總統權力的惡行，應受人民譴責。

民進黨團推薦的律師賴秉詳表示，有學者認為蔡秋明沒資格擔任司法院長，雖然實務上較少檢察官出身而擔任司法院長，但他認為符合資格並無問題，不過值得關注的是，未來法務部對於法條見解與司法院不一致時，這時院長要以誰為主？此外，如何改善司法過勞的問題，這部分可能要多加強。

民進黨團推薦的東吳大學法律系教授胡博硯提到，各界疑惑由檢方出身的人來擔任司法院長，但大家可以想想，過去有律師、學者、政治人物擔任過司法院長，該如何回應檢察官不能當司法院長的問題？此外，各界應注意司法院正、副院長被名人有無辦法提出司法行政的改革方向，特別是司法過勞嚴重等問題。

國民黨團推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬指出，就大法官任命制度，過去16年因府院政黨一致，都是全數通過，但前總統馬英九提名者就被認為是「藍色大法官」，前總統蔡英文提名者就是「綠色大法官」，本次朝小野大格局，在權力共享下，目前被提名的大法官有機會避免被貼上標籤，更強化其正當性。

蘇子喬也提出問題，當行政、立法部門出現政治爭議，可能是政策或憲政爭議，是否都適合由憲法法庭大法官解決？這是一個值得思考的問題。他並認為，正、副院長兼任大法官領導整個體系，和其他大法官應有不同審查標準。

民眾黨團推薦的台北大學法律系副教授黃銘輝則強調，在人事提名與審查上，要盡量拋棄政黨競爭、共同為國舉才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法