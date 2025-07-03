連署造假！「罷吳四騎士」劉思吟、滿志剛認罪 緩起訴確定

台北市發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉嫌造假連署；「罷吳四騎士」中，滿志剛（右1）與劉思吟（右2）緩起訴確定；左2賴苡任起訴、左1為陳冠安不起訴。（資料照）

2025/07/03 11:44

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，上月16日起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人；至於「罷吳四騎士」滿志剛與劉思吟，及劉的丈夫林叡、動員志工抄錄名冊的國民黨台北市中山區婦工主委葉麗琴及14名志工共18人，台北地檢署因他們坦承犯行，態度良好等原因，予以緩起訴，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備予以駁回，緩起訴處分確定。

檢調查出，黃呂因推動連署罷免不順，還發生退件，今年2月5日開會決定抄黨員名冊重新申請，並由姚、初透過陳奎勳找葉麗琴動員志工，於2月6日及7日在國民黨台北市黨部等地，由賴苡任指導志工抄黨員名冊，黃呂親自督軍。

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檢方認為，劉思吟身為對參與政治萌發興趣的新鮮人，與丈夫林叡共同參與推動罷免事宜，對黨部主任委員的決定沒有話語權；滿志剛雖為罷吳行動發起人之一，但後續過程中並未實際主導罷免活動的宣傳、蒐集提議人名冊等行動，3人犯後坦承犯行、態度良好，予以緩起訴處分，期間1年，並各向公庫支付5萬元。

北檢認為，葉麗琴受上司指示找親友及志工到國民黨台北市黨部抄寫罷免提議人名冊，未獲得任何報酬或利益，也非正式黨職人員，平日無須參與黨務，尚無從重懲處的必要。

至於抄錄志工，檢方發現他們屬聽命行事，不乏因年老視衰而需相互點眼藥水以完成工作的窘境，且葉麗琴及部分被告，在偵查中尚且因心理壓力過大而崩潰失控、表達悔意，經此司法偵查程序，當能有所警惕，避免再犯，予以緩起訴處分，期間1年，並分別向公庫支付1萬元至3萬元不等金額。

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