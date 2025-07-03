為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    痛批萬美玲濫用肖像權提告 反共律師團：形同恫嚇民主

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並分別由立法委員陳培瑜（左二）、桃園市議員許家睿（右二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃一罷團代表小詩（左三）、桃三罷團領銜人大媽（右三）、桃四罷團公關組組長Young（中）、聯盟發言人小花（右一）分別說明。（記者田裕華攝）

    反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並分別由立法委員陳培瑜（左二）、桃園市議員許家睿（右二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃一罷團代表小詩（左三）、桃三罷團領銜人大媽（右三）、桃四罷團公關組組長Young（中）、聯盟發言人小花（右一）分別說明。（記者田裕華攝）

    2025/07/03 11:56

    〔記者方瑋立／台北報導〕反共護台志工聯盟與桃園罷免團體今（3）日召開「要告一起告」記者會，痛批國民黨立委萬美玲濫用肖像權提告，意圖透過司法手段打壓罷免行動。反共律師團召集人黃思維律師強調，政治人物肖像權應在政治性言論前退讓，萬美玲此舉形同恫嚇民主、壓制公民監督權利。

    反共護台志工聯盟今天與桃園第一、第三、第四罷團代表、民進黨立委陳培瑜、桃市議員許家睿及黃思維召開記者會，喊出「要告一起告，罷免討公道」、「以刑逼民，罷免無敵」口號，強調不會因司法威嚇退縮，將持續揭露國民黨6席桃園立委的不適任表現，號召選民於7月26日踴躍投下同意罷免票。

    黃思維說，根據國內穩定的法院實務見解，政治人物作為公眾人物，其肖像權在面對罷免等政治性評論時，應受「憲法」高度保障的言論自由所優先適用。他指出，萬美玲主張遭變造肖像、構成名譽損害，並援引選罷法第104條提告，顯見對法律適用的誤解與操作，「選罷法重點在於是否妨害選舉公平，公民團體根本無資源與她對等競爭，何來不公平」？

    對於外界質疑罷團製作的公車廣告涉及肖像侵權，黃思維駁斥，該形象為志工自行臨摹、繪製之創作，萬美玲意圖操弄法律用語，用偽造文書的「變造」來指稱，與變造無關。她質疑，若萬美玲的主張成立，「媒體記者拍她的照片、轉載她的發言，是否也須經過授權」？其主張顯然完全不合理。

    至於萬美玲與和同黨立委呂玉玲近期在說明會發放米粉與吐司，黃思維說，已疑涉選罷法第115條賄選罪，呼籲檢調機關自動查察，維護選舉公平。

    桃園第四選區罷免團體發言人YOUNG指出，萬美玲的提告不僅讓合作的公車與廣告業者感受到壓力、陸續撤除罷免廣告，更在基層造成寒蟬效應，「我們發文宣、發小物也擔心會被告。」他強調，萬美齡鋪天蓋地張貼看板塑造形象，卻不准罷免方指出其問政表現，質疑其雙重標準。

    桃園第一選區罷免團副領銜人小施表示，罷團原本在市區行駛的25輛廣告公車僅行駛兩天即遭萬美玲提告逼停，罷團資源有限，如今還要重新設計美編交給對方審核，根本是以司法手段拖延罷免文宣曝光，「她的目的就是讓市民越晚看到罷免資訊越好」。

    桃園第三選區罷團領銜人羅怡雯則質疑，立委魯明哲與市長合掛看板違反行政中立，且其廣告違法占用橋墩與電線桿，已涉「廢棄物清理法」，她強調，「公民資源有限，卻被用司法壓力阻嚇，不敢行使監督權」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播