痛批萬美玲濫用肖像權提告 反共律師團：形同恫嚇民主

反共護台志工聯盟舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並分別由立法委員陳培瑜（左二）、桃園市議員許家睿（右二）、反共律師團召集人黃思維（左一）、桃一罷團代表小詩（左三）、桃三罷團領銜人大媽（右三）、桃四罷團公關組組長Young（中）、聯盟發言人小花（右一）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/07/03 11:56

〔記者方瑋立／台北報導〕反共護台志工聯盟與桃園罷免團體今（3）日召開「要告一起告」記者會，痛批國民黨立委萬美玲濫用肖像權提告，意圖透過司法手段打壓罷免行動。反共律師團召集人黃思維律師強調，政治人物肖像權應在政治性言論前退讓，萬美玲此舉形同恫嚇民主、壓制公民監督權利。

反共護台志工聯盟今天與桃園第一、第三、第四罷團代表、民進黨立委陳培瑜、桃市議員許家睿及黃思維召開記者會，喊出「要告一起告，罷免討公道」、「以刑逼民，罷免無敵」口號，強調不會因司法威嚇退縮，將持續揭露國民黨6席桃園立委的不適任表現，號召選民於7月26日踴躍投下同意罷免票。

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黃思維說，根據國內穩定的法院實務見解，政治人物作為公眾人物，其肖像權在面對罷免等政治性評論時，應受「憲法」高度保障的言論自由所優先適用。他指出，萬美玲主張遭變造肖像、構成名譽損害，並援引選罷法第104條提告，顯見對法律適用的誤解與操作，「選罷法重點在於是否妨害選舉公平，公民團體根本無資源與她對等競爭，何來不公平」？

對於外界質疑罷團製作的公車廣告涉及肖像侵權，黃思維駁斥，該形象為志工自行臨摹、繪製之創作，萬美玲意圖操弄法律用語，用偽造文書的「變造」來指稱，與變造無關。她質疑，若萬美玲的主張成立，「媒體記者拍她的照片、轉載她的發言，是否也須經過授權」？其主張顯然完全不合理。

至於萬美玲與和同黨立委呂玉玲近期在說明會發放米粉與吐司，黃思維說，已疑涉選罷法第115條賄選罪，呼籲檢調機關自動查察，維護選舉公平。

桃園第四選區罷免團體發言人YOUNG指出，萬美玲的提告不僅讓合作的公車與廣告業者感受到壓力、陸續撤除罷免廣告，更在基層造成寒蟬效應，「我們發文宣、發小物也擔心會被告。」他強調，萬美齡鋪天蓋地張貼看板塑造形象，卻不准罷免方指出其問政表現，質疑其雙重標準。

桃園第一選區罷免團副領銜人小施表示，罷團原本在市區行駛的25輛廣告公車僅行駛兩天即遭萬美玲提告逼停，罷團資源有限，如今還要重新設計美編交給對方審核，根本是以司法手段拖延罷免文宣曝光，「她的目的就是讓市民越晚看到罷免資訊越好」。

桃園第三選區罷團領銜人羅怡雯則質疑，立委魯明哲與市長合掛看板違反行政中立，且其廣告違法占用橋墩與電線桿，已涉「廢棄物清理法」，她強調，「公民資源有限，卻被用司法壓力阻嚇，不敢行使監督權」。

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