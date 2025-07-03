4100億條例明闖關 藍要普發1萬現金 砍光1500億國安預算

國民黨團首席副書記長羅智強。（資料照）

2025/07/03 11:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團明天擬在立法院會闖關4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商。對於刪除1500億元的國土防衛韌性預算，加入普發現金1萬元，國民黨團首席副書記長羅智強表示，國民黨團的態度沒有改變，但就看協商結果而定；民眾黨團版本雖與國民黨團版本有差異，但基本上態度一致。

根據5月21日經濟、財政聯席委員會審查結果，朝野立委為了是否要將「國土安全韌性」及「撥補台電1千億」放入草案名稱和項目意見分歧，最後無法達成共識，會議主席謝衣鳯宣佈最後全案保留送出委員會，交付黨團協商。6月24日黨團協商結果仍無共識。

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國民黨團提案與行政院版本不同之處，是將措施項目的「國土安全韌性」改為「民眾消費韌性」。也就是刪除強化國土防衛能量與提升資通作業環境及設備之項目，改為以發現金一萬元的方式強化民眾消費韌性、擴大內需。

「國民黨團立場沒有改變！」羅智強表示，下午的院長協商國民黨團有自己的態度和方向，但態度方向都是可以協商，最後的結果就是看協商狀況和結果而定，國民黨團不會把所有事情說死，都是依照協商結果來決定。

羅也說，國民黨團沒有反對國土防衛韌性，民進黨想列可以列，但就列在國防預算裡；既然是國防事務就併在一起審查，為什麼要拆成兩筆呢？而且硬要放在對等關稅中「名不正言不順」，不知道到底有什麼關聯性。他強調，國民黨團沒有反對這個預算，問題是要把它放對地方，不知道民進黨到底在堅持什麼。

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