傅崐萁與館長有共同點 林右昌︰從中國回來做中共喜歡的事情

林右昌到勝安宮參拜，受到主委柏瑞青、副主委黃永裕盛情接待。（記者花孟璟攝）

2025/07/03 11:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕罷團明天將啟動護國大遶境，明天也將參加罷團誓師的民進黨秘書長林右昌，今提前一天到花蓮拜廟祈求遶境順利。他受訪時提到，1日國民黨在花蓮辦兩場閉門造勢，邀館長出席，稱館長和傅崐萁「兩人共同特點，就是去中國回來後，就做中共喜歡的事情」，還喜歡把國旗拿出來當道具，批「亂七八糟、毀憲亂政」，為中國民國派所無法接受。

林右昌說，大罷免行動讓包括大學教授、國中小老師、很多的公務員甚至軍人都站出來挺罷傅，「現在傅崐萁走在花蓮，會被花蓮的鄉親嗆聲」！說他欺騙花蓮人、說他叛國，所以7月1日造勢「他們只能閉起門來開會、閉起門來稱王」，他不太敢走出來。

請繼續往下閱讀...

館長7月1日出席花蓮造勢，特別提到之前誤會傅崐萁了，還要替傅崐萁背書、稱傅崐萁大哥！林右昌批，國民黨7月1日造勢，還邀館長一起出席，「兩人都有一個共同特點，就是去中國回來後，做中共喜歡的事情」，這是所有愛台灣、愛中華民國的民眾都可以清楚認知的，這些人甚至造勢場合又把國旗拿出來，然而傅崐萁卻在立法院內做著毀憲亂政、親中投共」，把國旗當道具，｢我在想，國民黨人或者中華民國派，不覺得很奇怪嗎」？他相信真正愛台灣的人可以看得清楚。

另外，針對國民黨花蓮縣黨部今天開記者會，批賴清德把台積電賣給美國，對此林右昌直批「荒謬、離譜｣。他說，台積電是世界級企業，外資比例超過7成以上，「沒有任何人能夠把台積電送給什麼人」。且台積電做全球布局，不只去美國投資，過去也曾在中國投資，也在日本、歐洲投資，國民黨的說法顯示沒有常識，能力受到人民質疑。

林右昌在護國大遶境前一天特別向母娘祈求平安、罷免大成功。（記者花孟璟攝）

林右昌今天到花蓮勝安宮參拜，並到王母娘娘下降聖地朝聖。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法