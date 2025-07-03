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    罷免牛煦庭團體發起 「桃園宣講列車」5日啟動

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

    2025/07/03 11:21

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第1選區國民黨立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，桃汰牛氓」，將於5日下午啟動桃園、蘆竹、龜山區的「桃園宣講列車」，邀民進黨立委郭昱晴、林楚茵等人宣講，呼籲支持者團結讓不適任的立委下台。

    「桃汰牛氓」在臉書上PO文說明，民進黨是罷免行動的重要協力夥伴，「但不是指揮者」，沒有罷團成員是因為民進黨下指令而站出來，外界攻擊民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，對於「桃汰牛氓」來說毫無影響。罷團深深期許，這場罷免是一場充滿邏輯與理智的社會討論，促進民眾對議題認識、討論，進一步明白被罷免者適不適任的理由，而非煽動對立。

    為了讓更多民眾明白罷免牛煦庭的理由，「桃汰牛氓」將於5日下午1點半在蘆竹安康站、下午2點在桃園區同安站與龜山區大同第二市民活動中心，啟動桃園宣講列車，分別由郭昱晴、林楚茵與反共護台志工聯盟發言人等人，接力宣講。

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

    「桃園罷牛，桃汰牛氓」宣布「桃園宣講列車」即將啟動。（「桃汰牛氓」提供）

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