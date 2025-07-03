屏東各行各業站出來 反對老舊核三重啟公投

屏東各行各業今天站出來，高喊「老舊核三重啟公投 屏東人不同意」。（記者羅欣貞攝）

2025/07/03 11:36

記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，屏東各行各業人士今天（3日）站出來高喊「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」，表達在地堅決反對核三重啟、拒絕核災毀家園，更反對以全民公投決定屏東未來的堅定立場。

這場各行各業串連行動上午10點在屏東縣議會登場，由屏東大學社會發展學系主任邱毓斌主持。參與者表示，今年（2025年）5月17日，台灣最後1座核電廠——核三，在為社會供電40年後正式除役，台灣迎來核電歸零的歷史時刻。長年與核三為鄰的恆春鎮、滿州、車城、牡丹鄉，以及整個屏縣，終於得以想像1個擺脫核電風險、迎向永續發展的新時代。

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串連行動也指出，核三除役才短短3天，國會在野黨便強行提出核三重啟公投，要求屏東人繼續忍受威權時期興建的老舊核電廠。8月23日全國將以公投決定是否重啟這座地質風險極高的核三廠。若公投通過，屏東人將再次被迫活在核安風險下，屏東追求永續的願景也將被迫延宕。

今日出席發言者，包括屏南社區大學前校長江國樑、屏東愛鄉協會創會理事長黃鼎倫、屏北社區大學校長林雅文、獨立書店永勝5號創辦人翁禎霞、好屏青年協會理事長林亮吟、好屏青年協會理事丁映瑄、屏東大學人文社會學院兼任副教授李錦旭、屏東縣議員梁育慈、李世斌、洪明江，以及地球公民基金會董事長李根政等人。

串連行動呼籲民眾針對全國性公投第21案投下不同意票，也邀請屏東各界加入「我是屏東人，我反對核三重啟」連署。

各行各業、各領域代表發出心聲，來自恆春半島的屏南社區大學前校長江國樑首先發言表達反對核三重啟。（記者羅欣貞攝）

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