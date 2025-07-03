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    藍營青年軍迎戰726大罷免 成立「護民主戰隊」印「民主御守」

    國民黨KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞。（資料照）

    國民黨KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞。（資料照）

    2025/07/03 11:22

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「KMT STUDIO」召集人、立委葛如鈞今（3）日上午率國民黨青年軍召開記者會，宣布成立「護民主戰隊」抗衡大罷免，標榜「湛藍」的國民黨青年團將全台出擊，在街頭上掃街、在網路上行動，守護藍營立委，還公布印有「護民主」、「保台灣」、「726不同意罷免」等文字的「民主御守」，藉此宣示要守護台灣民主以及每一位年輕人的未來。

    葛如鈞表示，年輕人如果現在不站出來表達意見，未來可能就沒有機會表達意見，如果年輕人還不願意說出內心無法接受各種獵巫行動，就有可能成為下一個被獵巫的對象。

    葛如鈞指出，大罷免剩下不到1個月時間，台灣迎來世界民主史上最丟臉、最惡意的抹黑，一場以罷免為名義的「反民主活動」，民進黨與側翼各種奧步傾巢而出，還有身穿藍色背心的人透過街訪要求大家投下同意罷免票，這種惡質的違反刑法、選罷法，以詐術方式欺騙善良民眾，難道這就是台灣要的民主嗎？他呼籲大家一定要出門投票，因為不投票，就等於支持罷免，投下不同意票，就是不同意賴清德總統以團結為名來分裂台灣。

    國民黨青年團總團長黃騰憲指出，青年團接下來在網路與街頭上都會有行動，除了配合文傳會「鄉民出任務」以及青年團的「大惡罷來襲，不同意+1」企劃，記錄走上街頭街講守護優質立委的畫面，同時還要策畫一項貼文主題「LIE清德得乾淨嗎？」揭穿賴清德總統的謊言。

    國民黨發言人鄧凱勛表示，民進黨以及公民團體發起這次大惡罷，沒有人可以置身事外，所以國民黨青年團要站出來，因為年輕人是社會重要的一股力量，民進黨與「青鳥」不斷製造社會對立、仇恨，這些都不被年輕人所樂見，大家不希望未來的台灣是生活在仇恨當中，要擔心出門拍照被出征，也不希望被當成民主的「雜質」，因此青年團未來將在葛如鈞的帶領下，進行全台宣講與掃街。

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