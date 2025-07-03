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    要京華城案檢察官「命債命還」網友刪文！ 周軒：應該沒有用了

    有網友轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads，已經馬賽克處理）

    有網友轉發參與京華城案檢察官清楚肖像和全名的圖文，留下「命償，命還」威脅意味濃厚的文字。（圖翻攝自Threads，已經馬賽克處理）

    2025/07/03 11:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨有社群媒體刊登經手京華城弊案的11名檢察官照片，並在照片上後製血痕，上面寫有「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文，法務部對此表示，已鎖定特定網友全力偵辦中。對此，政治評論員周軒表示，該名網友已經自行刪文，「但應該沒有用了」。

    台北市警察局2日發現社群軟體Threads上，一名網友發出「命債，命還」仇恨性圖文，上頭有負責偵辦起訴及公訴蒞庭京華城弊案的台北地檢署11位檢察官的照片，除寫有「命債，命還」等恐嚇言論，還有註記「發現他們在外的蹤跡，請立即通報」的字句，因公然挑戰公權力，法務部及台北地檢署今凌晨發出新聞稿，除表達嚴重譴責之意，並強調將確保檢察官等執法人員人身安全。

    據了解，檢警已鎖定該名發文網友全力偵辦中。警方認為此名網友的行為已涉及恐嚇危害安全罪嫌，加上事涉恐嚇檢察官，非同小可，除責由科偵隊全力偵辧外，同步通報警政署，並轉知法務部及台北地檢署。

    周軒今日在臉書發文表示，昨天被發現在Threads上發北檢檢察官照片，要「命債命還」的帳號，剛剛被發現已經自刪文章，但「應該沒有用了」，這種重大案件，威脅司法人員生命安全，檢調老早就鎖定了，Meta 一定也不敢怠慢。

    據了解，台北地檢署已指揮北市警方，針對該帳號進行追查，並同步向臉書Meta公司緊急調閱相關資料。

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