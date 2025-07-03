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    藍委提「國家安全戰略法」架空總統職權 民團籲下架KMT立委

    國民黨立委提出「國家安全戰略法草案」，經民連智庫今日與罷免團體共同召開記者會痛批，國民黨企圖剝奪總統國安職權，呼籲全民罷免下架國民黨立委。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委提出「國家安全戰略法草案」，經民連智庫今日與罷免團體共同召開記者會痛批，國民黨企圖剝奪總統國安職權，呼籲全民罷免下架國民黨立委。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/03 11:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，經民連智庫今日與罷免團體共同召開記者會痛批，國民黨企圖剝奪總統國安職權，架空國家安全會議，讓立法院染指國安決策，呼籲全民罷免下架國民黨立委。

    經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，這個法案有3大違憲顛覆之處，第一、剝奪總統的國安戰略「制定權」，將國家安全戰略報告改由行政院長主動提出草案，總統被動核定。

    賴中強指出，第二、架空總統與國家安全會議的決策權，「年度國家安全應辦事項」改由行政院下轄國家安全戰略業務會報編列，不再經由國家安全會議討論，也無須總統核定。

    賴中強質疑，第三、年度國家安全應辦事項，行政院應併同年度預算提出於立法院，並與預算審查高度結合。國民黨企圖以不修憲方式剝奪總統國防、外交、兩岸關係職權，實質變換憲政體制為內閣制，若法案通過，立法院將過度染指國安事務。

    經民連智庫研究員黃亭偉批評，去年7月，陳永康結合國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、洪孟楷、廖先翔、林德福、張智倫、林沛祥、萬美玲、鄭正鈐、林思銘、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、游灝等人連署，提出「國家安全戰略法草案」，企圖架空國家安全會議。

    經民連與罷免團體今日共同呼籲，若該法通過後，將使馬文君之流在國防事務上取得更高權限，希望民眾投下同意罷免票，拒絕媚共亂台、瓦解國防的法案。

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