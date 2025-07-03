小草喊投誠解放軍 「維尼老婆廣告」操盤手揚言檢舉2重罪

前民眾黨主席柯文哲開庭，支持者聚集北檢外抗議聲援。（記者王藝菘攝）

2025/07/03 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨號召支持者集結北院，宣講過程中，一名「小草」被問及上戰場態度時，語出驚人說「會義無反顧投誠解放軍」，引起軒然大波。前桃園市議員王浩宇2日指出，該小草發言恐觸犯《陸海空軍刑法》或《刑法》，皆可處7年以上有期徒刑，揚言檢舉。

台北地院審理京華城案，1日原定勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭。民眾黨原本號召支持者在北檢外集結聲援前民眾黨主席柯文哲，臨時改為聲援彭振聲，期間白營主持人詢問一名19歲小草「是否會擔心要上戰場？」但這名小草脫口說出「我義無反顧地去投誠解放軍」，嚇得主持人急搶麥，一旁的男主持人也立刻緩頰表示這說法不太好，「不太對」。

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對此，王浩宇在臉書發文，稱「依照那個小草的年齡推算，應該是退伍後預備役的國軍。《陸海空軍刑法》第19條規定，『預謀投降敵人』或『對敵人表示效忠』，可處七年以上的有期徒刑，情節嚴重者甚至可處無期徒刑或死刑，包含預備役。」

王浩宇續指，如果已經除役、免役或是不用當兵，根據《中華民國刑法》第100條（內亂罪）規定，意圖破壞國體、顛覆政府或與外國勢力勾結者，可處七年以上的有期徒刑。預謀投降解放軍可能被視為與外國勢力勾結，構成內亂罪的未遂犯，未遂犯也有刑責。」

王浩宇強調，都已經公開說要投誠解放軍，如果今天自己的網購平台有超過10筆訂單，「晚上我就去檢舉吧」。

王浩宇此前在網紅館長（陳之漢）直播讚賞中國之旅期間，自稱把館長曾痛罵中共及習近平的影片，做成廣告投放在館長的直播中，且刻意針對使用簡體中文或中國用戶，不久館長就宣布最後一天不直播，引起討論。

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