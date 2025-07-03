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    台中綠民代平台奧援 罷免「民主監票團」780人近滿召

    台中市議員何文海（圖）協助罷團找足監票人力。（讀者提供）

    台中市議員何文海（圖）協助罷團找足監票人力。（讀者提供）

    2025/07/03 11:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕再過3週（26日）就要舉行罷免投票，依照公職人員選舉罷免法相關規定，台中市3罷區約有781個投開票所，各所需由罷免領銜及提議人，在公告票所後4天內找足監票員，罷團苦惱人力不足，台中市民進黨立委何欣純立即成立平台，號召綠民代迅速協助找足人選，罷團志工表示，感謝前輩「超前部署奧援民主監票團」。

    台中市選舉委員會副總幹事陳佩玉表示，最快將在明天（4日）公告台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪罷免投開票所，依照選罷法第7條及投開票所監察員推薦及服務規則，罷免及被罷方需在收到公文後，數日內找足推薦7百多名監察人力，至於區公所需找足具公教背景的選務人員。

    「中四廢翔」在西、南屯區提案罷免廖偉翔，南屯區就有107個投開票所需要「內監」及「外監」，罷團發言人高凡璽說，收到公文後，需在4天內找足250多名監票候選人，時間相當趕，感謝綠委協助找人。

    何欣純獲悉後立即在台中市第四、五及六選區成立訊息平台，由台中市議員何文海等議員找足人力，據悉，依照上屆總統及立委781所投開票所規劃「已找足超過9成人力」。

    何文海協助找到107名內監人員，何文海說，南屯區有107個投開票所各所要有「內監」及「外監」，也就是在票所內外監票人員，全力協助罷團選務工作，也呼籲市府嚴守行政中立、維護投開票公正。

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