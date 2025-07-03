若執意舉辦「金廈泳渡」可能被懲處 金門縣府回應了

金廈泳渡今年可能喊卡，金門縣政府表示，一切等收到陸委會公文再對外說明。圖為去年金廈泳渡畫面。（資料照）

2025/07/03 10:15

〔記者吳正庭／金門報導〕邁入第13屆的兩岸體育活動「金廈泳渡～全球華人接力公開賽活動」今年可能喊卡，金門縣政府今天表示，一切會等收到陸委會公文再對外說明。對此，陸委會甚至表示，如果金廈海泳是「海峽論壇」的分支活動，縣府仍執意舉辦，不排除對金門縣政府做出懲處。

金廈泳渡是兩岸合辦最盛大的體育活動，雙方「你來我往」，隔年輪流異地出發，今年預定7月26日由廈門游向金門，但就在金、廈萬事俱備時，中央認為此事若成為中方「海峽論壇」分支活動，恐怕「統戰」意味濃厚，目前傾向停辦，不過，一切還在做最後的研議和評估。

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金廈泳渡活動是兩岸官方合辦的游泳賽事，由雙方輪流出發，在兩岸中線以兩人一組接力方式，完成距離約7000公尺的金廈海域長泳，今年預定由廈門椰風寨出發，到金門烈嶼鄉雙口海邊上岸，16年來，雙方除疫情停辦3年，每年都舉辦。

陸委會認為，目前兩岸關係和過去不同，很擔心中方把金廈海泳與「海峽論壇」掛勾，陸委會一再重申，不要把海峽論壇的分支活動給地方政府或民間單位合辦，這全台灣都是這樣規定的。陸委會高層甚至表示，如果金廈海泳是「海峽論壇」的分支活動，縣府仍執意舉辦，不排除對金門縣政府做出懲處的處分。

金門縣副縣長李文良與金門縣體育會副理事長唐麗輝日前才前往陸委會拜會，希望有進一步的討論，陸委會表示，還在與相關單位進行最後的討論。不過，根據消息來源透露，陸委會基於兩岸目前的氛圍，對於金廈海泳應會傾向「停辦」。

身兼金門縣體育會理事長的金門縣議會副議長歐陽儀雄說，對於陸委會的決定一定會尊重，但也感到無奈。

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