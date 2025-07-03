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    獨家》彭振聲曾貼京華城簽呈 盼柯文哲「敢批就要有擔當」

    前台北市副市長彭振聲去年5月曾傳送當初京華城公告公展的簽呈，提醒前市長柯文哲「這份簽呈是他決行」，「敢批就要有擔當，不要都說不知道」。（資料照，記者廖振輝攝）

    前台北市副市長彭振聲去年5月曾傳送當初京華城公告公展的簽呈，提醒前市長柯文哲「這份簽呈是他決行」，「敢批就要有擔當，不要都說不知道」。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/07/03 10:19

    〔記者陳彩玲／台北報導〕京華城弊案持續於台北地院審理中，本報掌握，去年台北地檢署分「他字案」調查京華城，外界議論紛紛之際，台北市前副市長彭振聲去年5月用Line傳送京華城公告公展的簽呈給前市長柯文哲；彭振聲向檢廉供稱，此舉是要提醒柯文哲「這份簽呈是他決行」，「要像前台灣省主席、台北市市長林洋港，敢批就要有擔當，不要都說不知道」。

    去年5月，國民黨籍台北市議員鍾小平至北檢告發柯文哲、彭振聲等人涉圖利京華城，檢方隨即分「他字案」調查，當時鬧得沸沸揚揚，檢方也陸續開始向監察院、台北市政府等各部會機關調閱相關卷證，並於8月初開始，傳喚經手過京華城公文的市府官員，以及都委會委員，釐清容積獎勵決策過程，發現其中有不法情事後，隨即搜索、約談柯文哲等人。

    當時柯文哲對外稱，京華城案轉送都委會後完全沒有過問，他直到今年3、4月「看到媒體報導，才第一次知道容積率840%」，企圖將責任推到都委會身上。

    不過，本報調查，偵辦小組在柯文哲的手機發現，他和彭振聲的Line對話，去年5月10日，京華城弊案備受外界關注時，彭振聲曾傳一份檔案給柯文哲，名稱為「京華城柯文哲交辦1（2）」，經鑑識發現為京華城2020年10月27日公告公展的簽呈。

    彭振聲去年9月向檢廉供稱，當時會傳公開公展的簽呈給柯文哲，是想表達這份文是柯文哲決行，「要像林洋港那樣，敢批敢有擔當，不要都說不知道」，既然其目的是要為南松山繁榮發展，柯文哲也要承擔責任，才能得到市民的敬重，也不會讓市府同仁委屈。

    京華城2020年10月27日公告公展簽呈。（讀者提供）

    京華城2020年10月27日公告公展簽呈。（讀者提供）

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