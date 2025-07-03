國民黨7/5首場反罷大型造勢活動 邀黃國昌助講

國民黨為迎戰大罷免，將於5日在台北市政府前舉辦首場大型造勢活動，邀請民眾黨主席黃國昌出席。（資料照）

2025/07/03 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨為迎戰726大罷免投票舉辦的首場大型造勢活動，將於5日在台北市政府前舉行，除黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及「戰鬥藍」召集人趙少康等藍營大咖政治人物，還特別邀請民眾黨主席黃國昌出席，將共同呼籲支持者726出門投下不同意罷免票。

國民黨表示，7月26日全台有24位國民黨立委將面臨惡意罷免投票，這不是針對某一位立委，而是對整個在野制衡力量的全面清洗，民進黨利用手中國家機器與資源優勢，煽動對立、製造仇恨，把罷免當成肅清異己的武器，「這是民進黨不擇手段、無所不用其極的政治報復！」

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該黨呼籲所有關心台灣民主的好朋友一起站出來，5日下午一起到台北市政府前集結，用行動展現反惡罷、挺藍委的力量。

出席這場活動的還有國民黨副主席連勝文、前國民黨副主席郝龍斌、台北市議長戴錫欽以及前國民黨立委鄭麗文、前民進黨立委郭正亮等人，國民黨當天還安排現場直播，呼籲無法到場參與的民眾在線上一起幫藍委們加油打氣。

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