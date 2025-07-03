藍白仇恨式操作彭振聲妻事件 黃帝穎：明顯矯情心虛

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/03 10:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，原定1日勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭，藍白卻藉機砲轟政府司法迫害，引發外界質疑消費死者。對此律師黃帝穎表示，三大事實打臉藍白消費彭振聲，藍白消費彭振聲及往生者明顯矯情心虛。

黃帝穎在臉書PO文表示，朱立倫等藍白政客持續消費往生者，情勒司法以阻礙檢察官打擊犯罪、干預法官審判，但三大事實：國民黨議員鍾小平告發彭振聲、國民黨議員游淑慧召集調查質疑彭振聲串供及陳佩琪卸責彭振聲蓋甲章，打臉藍白消費彭振聲，明顯矯情心虛！

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黃帝穎指出，國民黨議員鍾小平告發柯文哲、彭振聲涉嫌京華城弊案，甚至怒罵「髒東西」，告發符合檢察官啟動偵查的「刑事訴訟法」法定要件；國民黨議員游淑慧擔任京華城案調查召集人，質疑彭振聲串供，串證符合「刑事訴訟法」羈押事由；民眾黨陳佩琪將柯文哲在京華城案的市長權責，卸責稱彭振聲蓋甲章。

黃帝穎直言，藍白過去對待彭振聲的三大事實，均有新聞留下紀錄，凡走過必留下痕跡，對比今日藍白消費彭振聲，藉以情勒司法，反而凸顯「藍對偽造文書案」及「白對貪污案」的矯情心虛！

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