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    距離罷免投票不到一個月！民調顯示這藍委仇恨值雙北最高

    廖先翔、林德福與葉元之3名藍委負面聲量遠高於正面聲量，成為這次罷免案仇恨值最高3人。（合成圖）

    廖先翔、林德福與葉元之3名藍委負面聲量遠高於正面聲量，成為這次罷免案仇恨值最高3人。（合成圖）

    2025/07/03 10:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕距離罷免投票不到一個月，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計分析雙北10位通過二階連署罷免案藍委聲量，結果發現新北立委廖先翔、林德福、葉元之3人仇恨值最高。

    TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，分析整理國民黨雙北10位通過二階連署的立委，觀察其近一個月的網路聲量與仇恨值，結果顯示北市立委徐巧芯聲量最高，以30萬9757筆討論度居冠，第二名則是北市立委王鴻薇的16萬7932筆。

    分析指出，徐巧芯網路聲量持續高，除因與政治評論員吳靜怡辯論、對館長赴中返台聲援，及針對罷免議題在個人粉專與罷團論戰等；至於王鴻薇近期討論熱，包括掃街時與罷免團體衝突引發網路高度討論。

    TPOC台灣議題研究中心進一步分析仇恨值（負面聲量/正面聲量），這10位國民黨委員的網路負面聲量皆高於正面量，其中廖先翔（4.59）、林德福（3.46）與葉元之（3.34）負面聲量卻遠高於正面聲量，成為仇恨值最高3人。

    分析原因，廖先翔是因近期對副總統蕭美琴出訪捷克險遭撞事件的爭議發言，受到大量負面聲量討論，甚至還有網友翻出廖先翔父親過去的新聞事件；林德福則因罷免團體持續呼籲罷免，缺乏正面聲量辯護，導致仇恨值偏高；葉元之則因先前助理壓力過大病逝、還有上政論節目為制止主持人稱南部低端而未制止等議題，獲大量負評。

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