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    批藍白刪預算畏罪潛逃 林楚茵：刻意隱瞞協商跟通刪欺騙社會

    林楚茵2日指出，國防預算實際被刪了超過84億，但國民黨只敢提委員會刪減的48億，刻意隱瞞協商跟通刪的部分，欺騙社會大眾。（資料照）

    林楚茵2日指出，國防預算實際被刪了超過84億，但國民黨只敢提委員會刪減的48億，刻意隱瞞協商跟通刪的部分，欺騙社會大眾。（資料照）

    2025/07/03 09:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫2日主持中常會時，稱今年國防預算史上新高，反控總統賴清德帶頭造謠、指責在野黨亂砍預算。對此民進黨立委林楚茵2日在臉書發文指出，國防預算實際被刪了超過84億，但國民黨只敢提委員會刪減的48億，刻意隱瞞協商跟通刪的部分，欺騙社會大眾。

    林楚茵指出，賴清德在「團結國家十講」第四講指出今年國防預算遭遇史上最高「凍刪」金額，刪除共計84億，一句話就釣出藍白不敢面對的真相。對此國民黨聲稱只有刪48億，民眾黨主席黃國昌則是批評總統「抹黑造謠」。

    林楚茵列舉，國防預算在委員會刪減48億1527萬元；黨團協商刪減600萬元；通刪36億2607萬9000元，刪減與通刪相加後，國防預算實際被刪減總額為84億4734萬9000元。林楚茵強調：「國民黨只敢提48億，刻意隱瞞協商跟通刪的部分，欺騙社會大眾！國民黨造謠第一品牌！」

    林楚茵表示，藍白去年瘋狂刪凍預算，怕罷免的國民黨立委想解凍預算，但又不敢出席國防外交委員會面對，根本就是「畏罪潛逃」被抓包。林楚茵直言：「大罷免不只治百病，大罷免更是照妖鏡！」

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