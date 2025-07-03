誰先說出「大罷免」？網挖去年5月影片 徐巧蕊被諷「大罷免」之母

徐小花諷刺徐巧蕊是「大罷免」之母。。（資料照）

2025/07/03 13:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白毀憲亂政又亂砍預算，掀起大罷免風潮，近日網路上則有人在爭論是誰先說出「大罷免」這3個字，對此罷免志工兼音樂人徐小花指出，早在去年5月，徐巧芯在立法院就曾對媒體稱「要罷免那大家『大罷免時代』一起來罷免，你罷免我1個，我罷免你5個」，徐小花為此諷刺徐巧蕊是「大罷免」之母。作家顏擇雅也直言「光這點，徐巧芯就可以在歷史留名了」。

罷免志工兼音樂人徐小花在臉書發文指出，藍白粉好像真的超不能接受，最早講「大罷免」3個字的，就是「徐巧蕊（對 ，蕊，因為很想蕊她）」，她表示「藍白對此崩潰兩天了」。

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徐小花指出，徐巧蕊是「大罷免」之母，並指徐在2024年5月曾說「大罷免時代一起來罷免」，而在此之前沒有任何人講出「大罷免」三個字。他也諷刺「給藍白粉這麼多天時間去找比徐巧蕊早的『大罷免』證據，居然沒人找得到」。

徐小花質疑，拿不出證據就在那邊造謠潑髒水，不愧是藍白骯髒造謠基因，造謠無下限。

作家顏擇雅也分享徐小花的PO文，並指「連我都不知最早講出『大罷免』一詞的是徐巧芯，失敬失敬！光這點，徐巧芯就可以在歷史留名了」。

顏擇雅也透露，「我還真找到2024年5月28日她講出「大罷免」一詞的影片」並指當時是2024年5月28日，徐巧芯在議場外受訪。透過影片可看到徐巧芯表示，「要罷免那大家『大罷免時代』一起來罷免，你罷免我1個，我罷免你5個；你罷免我5個，我罷免你10個」。

相關影片請見︰

徐巧芯：你罷免我一個，我罷免你五個，你罷免我五個，我罷免你十個

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