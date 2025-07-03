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    鎖定京華城案法官散佈仇恨圖文 司法院嚴正讉責

    司法院讉責民眾散佈仇恨性圖文，揭露承辦京華城法官的照片等個資，並報請警方偵辦。（記者楊國文攝）

    司法院讉責民眾散佈仇恨性圖文，揭露承辦京華城法官的照片等個資，並報請警方偵辦。（記者楊國文攝）

    2025/07/03 09:24

    〔記者楊國文／台北報導〕針對有民眾在社群平台散布合成的仇恨性圖文，揭露「京華城」相關案件承審法官姓名、照片的行為，司法院今嚴加讉責，絕不容許對法官安全及審判中立構成實質威脅，已積極蒐證，並報請警方偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種不法行為

    司法院今聲明指出，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何人干涉，係憲法明定之司法制度核心，尊重司法獨立與審判尊嚴則為民主法治之根本。法官依法所為裁判，固當虛心接受社會公評，惟因不滿裁判結果即恐嚇危害法官的人身與生命安全，業已逾越言論自由之界線。再者，任意公布繫屬中個案承審法官個人影像，並搭配恫嚇、辱罵文字之行為，非但應承擔民、刑事責任，亦易引發輿論獵巫，對法官人身安全及審判中立構成實質威脅，為民主法治社會不能容忍的犯罪行為。

    司法院表示， 任何惡意詆毀司法制度及法官之言論，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。本院籲請各界理性自制，尊重法官職權的行使，且在報導與評論時，應基於事實，避免未經查證的推測與指控，留給法官純淨的審判空間，亦勿採取違法手段影響司法公正，或對法官進行人身攻擊或網路霸凌。

    司法院強調，將持續與相關機關合作，強化法官個資保護及人身安全維護措施，並依法追究相關行為責任，以確保法官能無畏無懼、公正審判，維持司法體系的正常運作與人民對司法的信賴。

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