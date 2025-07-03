為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    統戰味濃！726「金廈泳渡」風險高 中央要求金門縣府停辦

    「金廈泳渡」活動於7月26日與「大罷免」同一天舉辦，中央評估統戰意味濃厚，可能是海峽論壇分支活動，要求金門縣府停辦。（資料照）

    「金廈泳渡」活動於7月26日與「大罷免」同一天舉辦，中央評估統戰意味濃厚，可能是海峽論壇分支活動，要求金門縣府停辦。（資料照）

    2025/07/03 09:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共主辦的「金廈泳渡」活動與7月26日「大罷免」同一天舉辦。對此，熟稔國安的官員今（3）日受訪表示，「金廈泳渡」可能是中國「海峽論壇」一個分支活動，這次主辦方是中國官方，可能會藉此政治操作，而且從廈門游泳過來金門，風險相當高，中央評估統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。

    兩岸情勢目前不佳，中國對台充滿敵意。因為對岸還在舉辦海峽論壇相關活動，「金廈泳渡」可能是海峽論壇一個分支活動，中央政策原本就不准地方政府與中共合辦活動。

    官員指出，現在兩岸關係不好，中國一方面打壓台灣，一方面創造友好畫面，聲稱有在交流，要刻意誤導國際視聽。而且這次主辦方是中國廈門，要跨越到金門水域，目前氛圍適不適合，主管機關也有疑慮，海巡署、航港局等單位都認為有很大疑慮。

    官員批評，中國的非法蚵架佈滿整個金門水域，也都沒有處理，要怎樣維護泳渡安全。層層疊疊問題非常多，確實有很多統戰疑慮，至於「海上長泳」部分，因為主辦方是金門方面，也是在金門水域那個沒有問題，有問題的是中共主辦的「金廈泳渡」部分。

    他強調，中共持續打壓台灣，可能會藉此操作成海峽論壇活動，有建議金門縣府評估今年暫緩，不要與對岸合辦，如果被定位成海峽論壇活動，屆時地方政府就會被開罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播