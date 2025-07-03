統戰味濃！726「金廈泳渡」風險高 中央要求金門縣府停辦

「金廈泳渡」活動於7月26日與「大罷免」同一天舉辦，中央評估統戰意味濃厚，可能是海峽論壇分支活動，要求金門縣府停辦。（資料照）

2025/07/03 09:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共主辦的「金廈泳渡」活動與7月26日「大罷免」同一天舉辦。對此，熟稔國安的官員今（3）日受訪表示，「金廈泳渡」可能是中國「海峽論壇」一個分支活動，這次主辦方是中國官方，可能會藉此政治操作，而且從廈門游泳過來金門，風險相當高，中央評估統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。

兩岸情勢目前不佳，中國對台充滿敵意。因為對岸還在舉辦海峽論壇相關活動，「金廈泳渡」可能是海峽論壇一個分支活動，中央政策原本就不准地方政府與中共合辦活動。

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官員指出，現在兩岸關係不好，中國一方面打壓台灣，一方面創造友好畫面，聲稱有在交流，要刻意誤導國際視聽。而且這次主辦方是中國廈門，要跨越到金門水域，目前氛圍適不適合，主管機關也有疑慮，海巡署、航港局等單位都認為有很大疑慮。

官員批評，中國的非法蚵架佈滿整個金門水域，也都沒有處理，要怎樣維護泳渡安全。層層疊疊問題非常多，確實有很多統戰疑慮，至於「海上長泳」部分，因為主辦方是金門方面，也是在金門水域那個沒有問題，有問題的是中共主辦的「金廈泳渡」部分。

他強調，中共持續打壓台灣，可能會藉此操作成海峽論壇活動，有建議金門縣府評估今年暫緩，不要與對岸合辦，如果被定位成海峽論壇活動，屆時地方政府就會被開罰。

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