轟藍白仇恨式操作 吳靜怡批黃國昌把司法系統當政治提款機與表演場

媒體人吳靜怡質疑，真正守護民主的人，不會煽動仇恨指向司法，但現在已出現「黃國昌效應」，她強調司法不是不可以批評，卻被黃國昌與民眾黨導向「羞辱與追殺」的政治動員模式。（資料照）

2025/07/03 09:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，原定1日勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭，藍白卻藉機砲轟政府司法迫害，引發外界質疑消費死者。媒體人吳靜怡質疑，真正守護民主的人，不會煽動仇恨指向司法，但現在已出現「黃國昌效應」，她強調司法不是不可以批評，卻被黃國昌與民眾黨導向「羞辱與追殺」的政治動員模式。

吳靜怡在臉書發文指出，「仇恨指向司法的政治風氣，『黃國昌效應』讓台灣民主言論自由成為恐嚇司法的庇護所！」她表示京華城案進入司法程序，民眾黨與國民黨用被告彭振聲的妻子憾事拿來操作成政治紅利，台灣社會出現一波令人憂心的司法仇恨擴散現象。

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吳靜怡質疑，北檢11名偵辦檢察官的清晰照片，被網友後製血痕、標註「命債命還」等仇恨語言，甚至公開號召「發現他們蹤跡請通報」，這不是言論自由，這是對執法者的赤裸暴力威脅，民眾黨沒有人第一時間出面喝止，但卻是任由支持者群組、社團到處張貼，最新貼文又加碼「記住他們的名字跟臉」、「又找到了一位找了你好久的法官」，起底相關法官的照片！

吳靜怡表示，地檢署與警方已經開始緊急追查相關帳號，代表司法系統不容挑釁，如果我們默許對檢察官起底、貼圖、煽動「找人通報」的行為，那麼下一波被貼臉的可能就是警察、記者，甚至任何一位普通公民。

吳靜怡強調，這波風氣不是偶然，而是長期累積的結果，黃國昌在立法院頻繁操作類似「假爆料、真拋頭」的手法，從指控「惡檢」播放示範帶，用話語權對檢察官進行嚴厲批判言語，到用選擇性資訊打擊司法信譽，以「監督司法」為名，把整個司法系統當成政治提款機與表演場，而當民眾黨支持者沉浸在正義幻覺時，也在無形中鼓勵對執法人員的仇恨與敵意。

吳靜怡也提到，司法不是不可以批評，但被黃國昌與民眾黨導向一種「以批評為名，實行羞辱與追殺」的政治動員模式，最終把台灣原本應當理性監督的言論自由，推向包庇恐嚇司法的庇護，民主只會更倒退。

吳靜怡在文末直言，真正守護民主的人，不會煽動仇恨指向司法，但現在台灣已經出現「黃國昌效應」，黃國昌帶起了風氣，卻又要司法單位想辦法收場，言論自由不應該變成暴力！

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