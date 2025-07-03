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    京華城案 今傳喚北市都委會前委員蔡立睿、都發局專委林芝羽作證

    台北地院審理京華城案，上午提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚時任北市都委會委員蔡立睿作證，下午將傳喚都發局專委林芝羽作證。（資料照）

    台北地院審理京華城案，上午提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚時任北市都委會委員蔡立睿作證，下午將傳喚都發局專委林芝羽作證。（資料照）

    2025/07/03 08:50

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城貪污案，今天上午提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚時任北市都委會委員蔡立睿作證，下午將傳喚都發局專委林芝羽作證，以釐清北市府對於京華城案的決策過程。

    今日2位證人都是由北檢檢察官聲請傳喚到庭作證，以證明京華城案違法且是由上而下形成決策。

    柯文哲近期開庭主打團結牌，屢屢強調他不是為自己而戰，而是為前市府團隊而戰，他在市長任內破除行政官僚心態，勇於大破大立、敢做敢為且清清白白，他相信公務員層層蓋章遞上來的公文不會有問題，不會故意去做違法的事，試圖將決行京華城案的責任往下稀釋，是否會影響今日及日後作證的昔日部屬的證詞，有待觀察。

    台北市前副市長彭振聲，因彭妻前天驟逝，彭已趕回高雄辦理亡妻後事，他原定7月10日以證人身分出庭，其律師前天向法官表示恐怕有困難，受命法官表示近日會再與彭和律師確認，若仍不行將予以改期。

    而威京集團主席沈慶京，其律師向法官陳報，沈正在接受為期2週的治療療程，沈慶京7月10日前都無法到庭，法官裁准；法官前天開庭時也諭知，也有收到台北看守所函文指出，沈的復原狀況欠佳，可能會長期不到庭。

    前天彭振聲的妻子離世，柯在庭訊時表示甚感震驚，因為他遭到司法追殺，處於風暴中心，前市府團隊都承受很大的心理壓力，大家都辛苦了，對於受牽連的市府團隊和家人，他感到非常抱歉，「因為我而讓大家受苦了」。

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