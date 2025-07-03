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    首頁　>　政治

    張啓楷被偵訊後稱「偵查不公開」 鄭運鵬：他自知民眾黨違法

    鄭運鵬指出，張啓楷是自知民眾黨這一攤是違法認錯了，才會當了半輩子政治名嘴，還講了一個沒常識的「偵查不公開」。（資料照）

    鄭運鵬指出，張啓楷是自知民眾黨這一攤是違法認錯了，才會當了半輩子政治名嘴，還講了一個沒常識的「偵查不公開」。（資料照）

    2025/07/03 09:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因民眾黨立法院黨團總召黃國昌6月的「偵訊示範帶」事件，台北地檢署昨（2日）首度以證人身分傳喚同黨立委張啓楷，張啓楷庭後聲稱「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。對此，前立委鄭運鵬在臉書發文指出，張啓楷是自知民眾黨這一攤是違法認錯了，才會當了半輩子政治名嘴，還講了一個沒常識的「偵查不公開」。

    鄭運鵬提到，每次看到當事人或委任律師講出兩個錯誤的法律用語，大概就可以判斷當事人當時講的，和他自己認知的真相是相反的。首先針對「保留法律追訴權」的說法，鄭運鵬表示，追訴權都是有法定期限的，時間一過，當事人完全沒有保留的權利，講保留法律追訴權的人，等於告訴大家：「這件事是真的，我告不贏對方」。

    至於「偵查不公開，所以我不能講」這件事，鄭運鵬指出，偵查不公開原則，只針對有公權力的司法調查單位，也就是檢警調，目的是防止公權力透過放話去迫害當事人，所以對當事人來說沒有「偵查不公開」這回事。

    鄭運鵬也提到，檢察官能用偵辦理由和被告和證人協議「不能公開談論偵訊內容」，以免影響後續蒐證辦案；相對的，當事人也可以判斷自己的立場，選擇不答應檢察官的條件，這個司法博弈的代價就是檢察官可以用「串證」的理由聲請收押，但證據上站得住腳的當事人，法官大部分會駁回收押。

    鄭運鵬表示，由此推斷，張啓楷是自知民眾黨這一攤是違法認錯了，才會當了半輩子政治名嘴，還講了一個沒常識的「偵查不公開」。鄭運鵬建議：「友善提醒各位朋友，如果一位律師曾經公開、私下講過上面兩個錯誤法律概念，那一定是法律素養不足、或者為了賺錢不顧法律尊嚴的大律師，如果你要委任，就看看自己的需求吧！」鄭最後也說：「過去我看過柯文哲市府的律師幕僚公開講過這種蠢話。」

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