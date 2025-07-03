他家有喪事最大 翁達瑞：是非對錯不容模糊 外人更不應扭曲是非

台北地院審理京華城案，原定1日勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭，藍白卻藉機砲轟政府司法迫害，引發外界質疑消費死者。（資料照）

2025/07/03 08:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，原定1日勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭，藍白卻藉機砲轟政府司法迫害，引發外界質疑消費死者。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）也以一則故事為喻，強調「他家有喪事最大，但是非對錯不容模糊」、「外人更不應利用喪家的不幸扭曲是非」。

翁達瑞在臉書發文分享故事，內容指「父親過世時，我才九歲，手足都還年幼。我們繼承了父親遺留的一塊山坡地，但一直被佔用。我們不知道要催討，也沒有能力催討」。

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翁達瑞表示，「在經過約三十年後，佔據者要在我們的土地上面蓋房子。為了表達反對，我們寄了存證信函給對方。從此對方不再與我家往來，但他們還是蓋了房子」。

翁達瑞提到，「幾年後，對方的壯年兒子早逝。基於血脈親情，我的家人親赴對方住宅祭拜。進門後，對方先是不理不睬，接著開始數落我的家人，最後破口大罵。我的家人只能摸著鼻子離開！」

翁達瑞直言，當時我已經移居北美。獲知此事後，我只跟家人說一句話：「他家有喪事最大，但不能沒有是非！」在大約十年前，「我們決定採取強硬手段收回土地，到法院提告拆屋還地。對方敗訴，但仍拒絕還地。我們再提告強制執行。經過多起訴訟，我們終於取回這塊土地」。

翁達瑞強調，「我要表達的是：因爲他家有喪事，當下我們只能隱忍他們的無理取鬧，但我們相信法律，最後還是取回了被佔用五十年的土地」。

翁達瑞在文末也重申，「他家有喪事最大，但是非對錯不容模糊。讀者應該看得出來我想說什麼，雖然我沒把話說白」。他在PO文也附上一張圖片，並指附圖是父親留給他們的山坡地。

在發文底下有網友直言「有喪事不能掩蓋是非，尤其首謀要出來謝罪」，翁達瑞也回應「外人更不應利用喪家的不幸扭曲是非」。

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