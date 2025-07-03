國民黨不認刪凍國防預算 林俊憲諷：數學不會就是不會

針對賴清德總統1日發表國防主題的「團結國家十講」第4講演說，國民黨主席朱立倫（見圖）強調，國民黨挺軍人加薪、挺中華民國國防，而且今年國防預算史上新高。（資料照）

2025/07/03 08:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕114年度中央政府總預算遭藍白聯手大幅刪減、凍結，國民黨近日卻稱今年國防預算史上新高，反控民進黨惡意抹黑。對此民進黨立委林俊憲發文質疑，「快半年過去了，許多人一次又一次的跟他們解釋，但國民黨的數學，不會就是不會」。他也直言，「罷免這些人，有冤枉嗎？」

林俊憲在臉書發文指出，「國民黨一再證明，他們根本不知道自己在亂刪什麼預算」。他表示賴總統的「團結國家十講」第四講，提到國民黨刪凍國防預算是史上最高，朱立倫急著跳出來反駁，說「國民黨只刪了48億」，而國防部直接打臉，事實是刪減84億、凍結899億。

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林俊憲質疑，朱主席的認知出現這麼大的落差，怎麼造成的？答案就在藍白聯手通過的那張通刪決議，國防部受影響的部分高達36億。

林俊憲諷刺，「快半年過去了，包括我在內的許多人，一次又一次的跟他們解釋，但國民黨的數學，不會就是不會」、「上到黨主席，整個黨連自己刪什麼都不知道，而黨主席的錯誤資訊是誰給他的？不就是那些在第一線亂表決的國民黨立委嗎？」

林俊憲在文末也直言，「所以，罷免這些人，有冤枉嗎？」對此網友也紛紛諷刺「不是不會，是不敢面對，國民黨真的怕了」、「國民黨的數學可能都是工友教的」、「他們只講刪除的部分，不提凍結？」、「阿罷之說沒刪阿，因為解凍了所以不算刪預算，凹凹凹凹凹凹，不刪就不用解凍了不是嗎」、「大罷免治百病」等。

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