太平洋迷你運動會帛琉登場 國合會「蔬果攤」讓選手暴動直喊超愛

第12屆太平洋迷你運動會在帛琉舉行，國合會駐帛琉技術團不僅提供國合會示範農場生產的新鮮蔬果給選手村餐廳，也於現場設置蔬果暨營養教育攤位。（國合會提供）

2025/07/02 23:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕第12屆太平洋迷你運動會（Pacific Mini Games）6月29日到7月9日在帛琉舉行，國合會駐帛琉技術團不僅提供國合會示範農場生產的新鮮蔬果給選手村餐廳，也在現場設置蔬果暨營養教育攤位。國合會副祕書長謝佩芬說，國合會本次在太平洋迷你運動會捐贈蔬果及推動營養教育，將帛琉的農產品推向區域舞台，展現台帛合作雙贏的成果。

國合會技術團在「第12屆太平洋迷你運動會」設置蔬果暨營養教育攤位，現場示範台灣協助栽種的火龍果、芭樂、小黃瓜、白菜等蔬果，來自24國的選手在比賽期間得以攝取多元營養，實踐「吃在地、補充能量、爭取佳績」的精神。教育攤位也意外成為參賽選手交流的平台。帛琉摔角隊選手指著鳳梨激動地說，「That's our favorite！」吉里巴斯選手對翠綠白菜展現濃厚興趣，說白菜是他們最想吃的蔬菜；關島選手則對星狀切片的楊桃相當好奇，頻頻詢問水果名稱與營養價值。

請繼續往下閱讀...

國合會指出，有兩位來自吐瓦魯、目前就讀於台灣國立體育大學的舉重選手分享他們曾參訪國合會在吐瓦魯示範農場的影片，他們對在帛琉參賽期間能享用技術團生產的新鮮蔬果說十分感動。國合會園藝專家何佳玲與營養技師陳志穎也邀請選手利用賽程空檔，參觀技術團在帛琉的示範農場，以瞭解當地的農業發展和台帛技術合作成果。

謝佩芬說，南太平洋島國由於耕地面積、土壤條件等限制，蔬果產量有限，導致罹患慢性非傳染性疾病比例居高不下，因此，國合會在帛琉、馬紹爾、吐瓦魯、斐濟等國都進行蔬果增產和營養均衡計畫，推動健康、永續且具韌性的農業發展。

謝佩芬進一步說，國合會本次在太平洋迷你運動會捐贈蔬果及推動營養教育，向24個參賽國展現我國在太平洋的農業合作耕耘成果，更將帛琉的農產品推向區域舞台，展現台帛合作雙贏的成果。

國合會指出，太平洋迷你運動會是太平洋運動會的姊妹賽事，自1981年起每4年舉辦一次，旨在促進太平洋島國間的體育交流，每屆賽事都吸引許多南太平洋國家或地區參與，競賽項目涵蓋田徑、舉重、摔角、帆船等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法