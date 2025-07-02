中國意圖虛構歷史論述挑戰海洋秩序 管碧玲：台灣以透明執法打破

管碧玲希望建立因應中國灰色襲擾的國際合作框架。（海委會提供）

2025/07/02 22:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會主委管碧玲今天在「台灣海洋國際論壇」的「高層對話」中，分析中國利用「敘事作戰」進行認知攻勢，意圖以虛構的歷史論述，挑戰現有海洋秩序。她說，台灣堅持和平與法治原則，必須以「透明執法」打破中國塑造的假訊息與錯誤敘事。

「台灣海洋國際論壇」在台大醫院國際會議中心舉行，超過15國的政要與專家探討印太區域安全挑戰；其中的「高層對話」由美國《華盛頓時報》總裁Thomas P. McDevitt主持，與談人包括管碧玲、國家安全會議副秘書長林飛帆、英國前國防大臣Gavin Williamson、日本立憲民主黨眾議員青山大人。

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管碧玲指出，台灣位處第一島鏈前線，長期面對中國軍演與灰色地帶襲擾威脅，海巡署官兵每日堅守崗位，甚至在她發言當下，仍在東沙島海域依法驅離中國海警船。中國的騷擾手法在不同國家有不同樣貌，在日本是釣魚台、在台灣是共機共艦的頻繁擾台、非法抽砂、走私偷渡，都已常態化。

管碧玲說，面對中國企圖將其行動包裝為「合法執法」的灰色模糊地帶，台灣必須堅決執法，針對違法抽砂、偷渡、非法捕魚，依法扣押船隻、判刑處分，展現台灣對主權海域的執法權掌握與決心。

最後，管碧玲說，台灣處於中國權力擴張的最前線，已累積豐富經驗，有信心也有能力與其他受相似威脅的國家分享因應模式，共同建立因應中國灰色襲擾的國際合作框架。

台灣海洋國際論壇「高層對話」由美國《華盛頓時報》總裁Thomas P. McDevitt（左1）主持，與談人包括海洋委員會主任委員管碧玲（左2）、國家安全會議副祕書長林飛帆（中）、英國前國防大臣現任國會議員Gavin Williamson（右2）、日本立憲民主黨眾議員青山大人（右1）。（海委會提供）

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