桃園罷藍委宣講 議員彭俊豪籲投同意罷免 讓民主更有力

桃園市議員彭俊豪今晚與罷免魯明哲團隊在中壢區興華里社區關懷據點，舉行說明會，請大家多拉同意罷免票，讓民主更有力，國家更進步，再次創造光榮歷史。（記者黃政嘉攝）

2025/07/02 21:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市議員彭俊豪今晚與罷免魯明哲團隊在中壢區興華里社區關懷據點，舉行同意罷免說明會，他向鄉親說到，二階罷魯連署1次就過關、不用補件，「非常不簡單」，顯示民眾不分藍、綠，都看到了危機感，要給藍委上一課，關鍵時刻，請大家多拉同意罷免票，讓民主更有力，國家更進步，再次創造光榮歷史。

彭俊豪表示，前總統陳水扁執政時，也是朝小野大，但朝野仍有對話，繼續讓國家前進，現在藍白立委把持立法院，完全是多數暴力，去年開始，立委不是說認真討論政策怎樣比較好，而是關心怎樣擴張權力、反質詢，甚至癱瘓憲法法庭，這不是人民想看到的；藍白立委在國會刪凍預算，連刪凍多少都完全搞不清楚，根本是修爽的、滿足自己情緒，民意代表不該這樣，這就是為何這麼多罷團願意站出來的原因。

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罷免魯明哲案領銜人羅怡雯說，自己是工程師、媽媽，每天忙得像陀螺，以母親角色來看，小朋友在班會都懂守秩序，但這屆立法院藍委根本沒有討論，只有打架、吵架，囂張跋扈地鞏固權力，這場大罷免，就是要翻轉人民對以往官僚政治的看法，立委是靠人民上位，不符期待，一樣能用罷免權的選票下架，這才是民主機制。她告訴鄉親，提罷免不用感到「歹勢」，民代是民意代理人，立委有其專業之處，選他代替人民發言，不代表做官就比人民大，立委能好好討論政策才稱得上是民主；三階投票，相揪鄉親投「同意罷免」、逗陣走最後1哩路。現場9坪空間擠進70餘人，「喊讚聲」震耳欲聾。

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