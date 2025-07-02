藍白喊彭振聲遭司法迫害 周軒起底這群人昔日「豐功偉業」：噁心無恥

彭振聲妻子輕生，他緊急趕回高雄處理後事。（資料照）

2025/07/02 23:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲妻子昨天（1日）輕生，民眾黨號召小草包圍北院，國民黨也跳出來砲轟賴清德政府司法迫害，如今「逼死一條人命」。對此，政治工作者周軒忍不住發文砲轟民眾黨「無恥」，國民黨則是「噁心」！

周軒2日在臉書發文，「我實在很不想談彭振聲案，因為一談我就覺得很難過，接著是憤怒。彭振聲的太太到底為什麼過世，這一點每個人都有看法，唯獨國民黨跟民眾黨，這兩個黨一句話都不該講。」

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周軒列出時間線，「先講國民黨。2024年4月，前台北市長郝龍斌公開指控，京華城案柯文哲市府圖利上百億。接著，2024年5月，台北市議員鍾小平按鈴控告柯文哲、彭振聲涉犯圖利罪。2024年8月，郝龍斌愛將、台北市議員游淑慧拿出會議記錄質疑彭振聲與公務員勾串。整個京華城案進入司法就是國民黨開啟，上面這三個人沒有一個是民進黨的。」

「然後國民黨這兩天居然跟著民眾黨聲援彭振聲，今天早上國民黨黨團開記者會都在罵司法不公，反而你們組發會副主委被羈押，一句話都不講。老實說，我真的不知道國民黨在幹什麼？我覺得國民黨現在把自己活成的一個黨不像黨鬼不像鬼的樣子，自己完全沒有主張，只會隨著民眾黨起舞，朱立倫現在真的還是那個朱立倫嗎？他還活著嗎？還是早就被黃國昌下降頭？」

「這讓我想起2020年，明明是國民黨新竹市議員林耕仁舉發高虹安的貪污罪行，結果被國民黨放生，地方勢力全部跑去支持高虹安。說到底，朱立倫的問題就是怕輸，因為總統自己輸過一次，之後他就很避免輸這件事情，為此他不惜幹出如此狗屁倒灶的事，出賣自己的黨員，跑去貼黃國昌的屁股，所有的所有都只為了一件事情，最後的結果看起來不是輸就好。但最噁心的就是你們現在跳出來聲援彭振聲這件事情，開什麼玩笑？當初京華城案沸沸揚揚的時候，你們國民黨台北市議員不是都打得很開心嗎？」

周軒接著罵，「更無恥的就是民眾黨！起訴書寫的很清楚，當初柯文哲私訊陳智菡『京華城的事情到彭振聲為止』。身為北市議會京華城案調查小組成員之一的民眾黨台北市議員陳宥丞，多次把議會調查資料、進度，甚至彭振聲出席紀錄和供述回報給柯文哲。至於陳佩琪一開始說彭振聲蓋市長甲章，那更是一擊斃命，別忘了陳佩琪是證人身分。」

「上面這三段都告訴我們一件事情，一開始民眾黨的辯護策略，為了保護柯文哲，就是叫彭振聲去擔。彭振聲本來一開始就認罪了，基本上他老早就交保出來了，根本沒有必要翻供，而且因為他的配合，檢察官也給他減刑，沒有任何意外的話，上法庭之後他很有可能是會緩刑的。結果為了救柯文哲，昨天開了一個不正訊問庭勘驗偵訊光碟，然後就發生憾事。」

「講得難聽一點，彭振聲會有今天這樣的結果，民眾黨你們所有人都難辭其咎。你們根本沒有有一天是支持彭振聲的，甚至你們從頭開始都是想要讓彭振聲當柯的替死鬼！結果黃國昌居然帶頭煽動是司法迫害，陳佩琪還在那邊說什麼『應該跳樓的是我』……我覺得政治走到這個程度，那已經不是政治了，甚至連幫派都比民眾黨還來得有情有義講規矩。」

最後他痛斥，「民眾黨這樣的行為，就是徹底的中國共產黨。你是功臣還是孽子？全憑領導的需要，每個人都是工具。說你貪污就貪污，說你很可憐，你就真的很可憐。中國不就是這樣幹的嗎？這不就是民眾黨嗎？願彭振聲副市長的妻子安息，來世不要再跟民眾黨的任何一個人扯上關係。」

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