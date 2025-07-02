「當美國贏，台灣就贏」 谷立言：深信台灣各政黨會為維護和平投入必要資源

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）說，「當美國贏，台灣就贏」，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，他深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。（記者黃靖媗攝）

2025/07/02 21:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會今（2）日於台北美福大飯店舉辦「美國獨立紀念日249週年慶祝酒會」，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）說，「當美國贏，台灣就贏」。他也提及台灣國防預算說，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，他深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

谷立言致詞響應今年的主題「棒球」指出，美台對棒球的共同熱愛，反映雙方皆重視公平競爭、堅信團隊合作才能帶來成功，「當美國贏，台灣就贏」，這在去年世界棒球12強賽決賽正好獲得印證，美國樂見與台灣進行良性競爭，展開實質合作。

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在安全方面，谷立言引述美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）所言「美國對台灣的立場由來已久，這是美方不會放棄的：反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為」，美方持續聚焦維持充足的嚇阻力，以抵禦任何企圖以脅迫手段改變台灣社會、經濟或政治狀態的作法，並履行與「台灣關係法」相符的承諾，增強台灣的防衛能力。

谷立言指出，隨著台灣持續努力將今年的國防支出提升至GDP 3％以上，美方期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性方面，都能看到更多投資，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，他深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

韌性方面，谷立言指出，台灣持續打造因應灰帶活動的防禦能力，以及面對災變展現的韌性，並對日本、土耳其震災所提出的援助，他也肯定「全球合作暨訓練架構」（GCTF）成為因應跨領域挑戰的多邊平台，不論是增強台灣能源韌性、訓練第一線應變人員、對抗資安威脅等，美國與其主要夥伴都已準備好隨時提供協助。

連結方面，谷立言指出，台美具備良好條件，能協助彼此蓬勃繁榮，尤其在新興關鍵科技領域，並強調誰能引領AI科技，誰就能定義21世紀的未來；而美國與台灣正驕傲自信地在主導AI產業的競賽中，扮演領導角色。

谷立言說，美台之間的雙向投資持續為雙方經濟創造商機，不僅亞馬遜雲端服務（AWS）6月宣布在北台灣投資50億美元打造資料中心聚落，環球晶圓、富士康等台灣產業也因為美國豐富的能源資源及川普（Donald Trump）政府親商的投資政策，正在美國擴大生產。

谷立言交換球衣時，特別穿著「1號」球衣，據了解，「1號」球衣是為了向他最喜歡的美國棒球名人堂球星Mookie Wilson致敬，而蕭美琴的球衣背號則是「11號」，她在任駐美代表時也曾穿上「11號」球衣，當時時任外交部發言人劉永健解釋，「11號」是「一個人有兩隻腳」、「腳踏實地」的意思。

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