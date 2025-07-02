與谷立言一起比「Team Taiwan」 蕭美琴以棒球喻台美共同挑戰

副總統蕭美琴與美國在台協會處長谷立言合影，比出「Team Taiwan」手勢。（記者黃靖媗攝）

2025/07/02 20:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國將於7月4日慶祝獨立紀念日。副總統蕭美琴今晚（2日）受邀出席「美國獨立紀念日249週年慶祝酒會」，致詞時以棒球比喻台美關係指出，台美共同面對速球、曲球、滑球等挑戰，但仍秉持決心與團隊合作站在打擊區上，共同成為一支冠軍隊伍，她也感謝美國政府及兩黨對台的支持，台灣永遠不會尋求衝突，但他們也不會逃避保護人民及價值的責任。

美國在台協會今天於台北美福大飯店舉辦「美國獨立紀念日249週年慶祝酒會」，副總統蕭美琴受邀出席致詞，國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長郭智輝、立法院長韓國瑜、前AIT處長司徒文、日本台灣交流協會代表片山和之、國民黨主席朱立倫等人也受邀出席。

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慶祝活動中，副總統蕭美琴與美國在台協會處長谷立言舉行交換簽名球衣儀式，一同以啤酒乾杯慶祝。響應「棒球」主題，中職會長蔡其昌與中職吉祥物「歐告」也到場慶祝，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣則特別訂製台灣生產、受到美國職棒大聯盟打者歡迎的「魚雷棒」，贈送給AIT，慶賀美國國慶。

蕭美琴致詞說，7月4日不只是美國的節日，也提醒我們兩國之間的紐帶，台美雖然被海洋分隔，但被價值團結；公民自由與法治不只是憲法內容，更是我們生活及團結起來的基礎。

蕭美琴指出，台美關係在動盪與不確定性中持續成長，正如谷立言所說，台美合作項目橫跨多個領域，包含科技、貿易、教育、健康與安全等。她說，當民主國家團結一致時，會創造希望和機會，經濟關係是台美夥伴關係的重要支柱，儘管一路上遇到了關稅等坎坷，但雙邊談判仍緊密進行，為兩國進步與繁榮的共同價值鋪路。

蕭美琴說，台灣以製造業、先進技術與產業靈活性見長，支持美國企業的成長與利益，他們相信強大的台灣將更有能力為全球繁榮作出貢獻，包含美國的再工業化與維繫科技領導地位的目標；台灣也明白，安全是一切的基礎，和平不是必然，而要藉由團結與力量獲得保護，總統賴清德也承諾藉準備維持和平，並團結捍衛我們民主的生活方式，「台灣永遠不會尋求衝突，但我們不會逃避保護人民及價值的責任」。

蕭美琴也說，他們感謝美國作為維護區域穩定與嚇阻侵略的堅定夥伴，美國革命證明，自由人民的意志可以決定歷史，台灣開放的社會與保持自由的決心，持續被同樣的信念塑造，感謝美國兩黨、人民、政府對台灣的支持，明確釋出台灣不孤單的訊號。

響應本屆美國國慶酒會的主題「棒球」，蕭美琴也以棒球比喻台美關係，指出台美關係建立在一局一局的比賽中，共同面對速球、曲球，甚至有時候還有滑球，但是台美仍秉持決心與團隊合作站在打擊區上，共同成為一支冠軍隊。

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣特別訂製台灣生產、受到美國職棒大聯盟打者歡迎的「魚雷棒」，並貼上「台美關係全壘打」字樣，贈送給AIT ，慶賀美國國慶。（記者黃靖媗攝）

副總統蕭美琴與美國在台協會處長谷立言舉行交換簽名球衣儀式。（記者黃靖媗攝）

立法委員柯志恩、立法院長韓國瑜、美國在台協會處長谷立言、立法院副院長江啟臣與「魚雷棒」合影。（記者黃靖媗攝）

經濟部長郭智輝與日本台灣交流協會代表片山和之在場邊暢談。（記者黃靖媗攝）

響應「棒球」主題，中職吉祥物「歐告」也到場慶祝，與賓客合影。（記者黃靖媗攝）

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