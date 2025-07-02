「護國大遶境」7/6下午到高雄 路線出爐！

「護國大遶境」6日在屏東、高雄的繞行路線。（立委賴瑞隆提供）

2025/07/02 20:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕公民團體發起的「護國大遶境」將於本週五（4日）從花蓮出發，順時針繞行台灣，預計6日下午來到高雄，當天會在三鳳宮進行廟口開講，接著繞行市區，綠營民代邀請挺台灣、顧高雄的朋友一起站出來，為民主護駕，用行動展現人民的力量。

全台31個罷團推動的「護國大遶境」，7月4日將在花蓮誓師出發，以順時針方向繞台一周，以一台大LED卡車、小宣傳車車掃及市區徒步同步進行，預計7月19日回到台北市青島東路。

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「護國大遶境」預計本週日（6日）下午來到高雄，2點半至3點半先在三民區三鳳宮前廣場，進行廟口開講，車隊於3點半出發，繞行高雄市區。

繞行路線今天出爐，將從高雄三鳳宮→右轉中華三路→建國三路→三鳳中街→直走建國三路→右轉自立一路一左轉七賢二路→左轉中山一路→經火車站→直走站東路→直走博愛一路→博愛,十全→經博愛二路、明誠三路→經過漢神巨蛋→右轉新庄仔路→右轉自由二路→新庄農會→自由一路→速寧一街→直走接復興一路→復興一路七賢一路→右轉中正三路→美麗島捷運站→前金捷運站→左轉成功一路→前金國小加油點→左轉民生二路一中央公園→右轉中山一路→右轉五福二路→中央公園城市光廊。

民進黨立委賴瑞隆表示，歡迎挺台灣、顧高雄的高雄隊，6日下午一起站出來，共同為民主護駕，用行動展現人民的力量，守護我們的國家。

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