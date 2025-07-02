7/16下午南高屏防空演習 南市警：人車管制30分非誤傳90分

台南市警一分局邀請轄內民力幹部、里長、各中小學、機關團體廠商、社區大樓管委會代表，說明7月16日下午的防空演習執行重點。（台南市警一分局提供）

2025/07/02 19:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府警察局第一分局近日舉行「2025年城鎮韌性（防空）演習任務講習暨工作協調會」，向轄內民力幹部、里長、各中小學、機關團體廠商、社區大樓管委會告知，7月16日（週三）下午1點半到2點會施放防空警報，全市路上人車須配合疏散避難，如違反指揮規定，最重可罰到15萬元台幣。

最近網路有網友流傳此次防空演習從下午1點半到3點，人車管制時間長達1個半小時的消息。民政局與市警一分局都澄清說，這是不實誤傳，當天人車管制時間是從下午1點半到2點，仍維持管制半小時；2點之後繼續有災害救援與傷患救護等演練任務，但下午2點之後的演練時間是不管制人車的，請民眾勿再以訛傳訛。

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市警一分局表示，2025年城鎮韌性（防空）演習南部地區（含台南市、高雄市、屏東縣等3縣市），於7月16日（星期三）13時30分至14時實施，民眾聽聞防空警報發放後，人、車請一律配合警察及民防人員引導做防空疏散避難。

民眾可至台南市警察局官網「防空避難專區」查詢最近防空疏散避難設施進行避難，或下載警政服務APP、消防防災e點通APP，身障或視障民眾可事先下載TalkBack 或Be My Eyes應用程式協助疏散避難。

防空疏散避難設施之所有人（管理委員會、保全或住戶）聽聞防空警報應主動開啟地下室車道的鐵捲門（柵欄）供周邊民眾就近避難，請民眾屆時務必配合演練；演習期間如有不聽從執勤人員指揮、勸導者，將視違規情節輕重，依民防法第25條規定，處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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