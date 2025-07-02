藍委盧縣一列罷免連署涉造假案共犯 伍麗華：不便評論

伍麗華（中）4月在律師陪同下到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法。（記者羅欣貞翻攝）

2025/07/02 19:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東檢方偵辦罷免民進黨山地原住原立委伍麗華提議連署書涉造假案延燒，法院今天（2日）裁定透露，該案還有兩名被告，是國民黨山地原民立委盧縣一與謝姓男子。盧縣一被列共犯消息傳出，伍麗華下午說，不便對這件事做評論。

不過，伍麗華也說，1月得知就是國民黨中央下令要罷免她，2月送出來的連署書有這麼多不合格，顯然就是抄名冊，後來從各地很多到案的人也坦承這點，這就是國民黨中央的組織犯罪行為。

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伍麗華說，事發至今，她心裡一直很難過不舒服的是，為什麼原住民這麼支持國民黨，國民黨卻要來罷免原住民的立委，這是辜負原住民；第二個讓她不舒服的就是，原住民人很少，通常也不喜歡撕裂情感，但是用這種黨中央施壓的方式，透過責任額、透過提不提名做為依據等等，其實造成原住民內部很大壓力，現在陸陸續續有那麼多人被牽累 ，她覺得國民黨主席朱立倫這個時候該出來說話，該出來擔責任，該出來道歉，這樣或許能讓人覺得是一個負責任的政黨，但是如果已經到這種地步了，還不出來講話、道歉，還不出來扛責任，其實很多國民黨原住民黨員內心也已有很多微詞，說「怎麼這麼沒有擔當！」

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