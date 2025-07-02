護國大遶境號召投票 7/10-12抵罷免戰重鎮台中走透透

護台大遶境7月10-12日將在罷免重鎮台中活動。（罷團敲羅行動提供）

2025/07/02 18:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台31個罷團推出的「護國大遶境」7月4日將在花蓮誓師出發繞台宣傳大罷免，被視為罷免重鎮的台中罷免行動首梯有3名國民黨立委罷免案也將在7月26日投票，「護國遶境」預計7月10日中午後進入台中市，到12日為期兩天半在台中市6個國民黨立委選區進行罷免遶境走透透，民進黨台中市黨部指出，將請黨公職人員全力挺護國大遶境，號召民眾聚焦7月26日對台中市區3名藍委罷免案投下同意罷免票，並關注後續另3區相關罷免事宜。

大罷免首波罷免24名藍委訂7月26日投票，由反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」，也將啟動全台走透透，身兼民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會表示，民進黨必須要與公民同行，一起承擔守護國家的責任，公民團體所發起的「護國大遶境」，民進黨也要配合公民團體的規劃，向國人說明國家所面臨的挑戰。

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民進黨台中市黨部主委許木桂指出，因目前台中市罷免6名國民黨立委案包括3區補件案也順利送出，護國大遶境行程預計10日下午由彰化進入台中市，一連舉辦為期2天半的行程，10日進入台中後將先前進中二選區沙鹿、龍井、大肚、烏日區車掃，11日前進中四選區西、南屯，再進入中六選區中、西、東、南區遶境，之後接中五選區北、北屯區，12日再轉往中八選區豐原及中三選區潭子、大雅、神岡區，轉上再轉回北屯區。

包括許木桂及民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，這場大罷免行動攸關台灣民主發展，民進黨也響應行動，將號召黨公職人員全力號召民眾一起響應「護台大遶境」，在重要路口聲援，更盼藉行動號召民眾聚焦首梯7月26日的罷免投票，提醒選民投下「同意罷免」票，下架不適任立委，並持續關注後續台中另3區罷免投票進度，為台灣拚自由民主出路。

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