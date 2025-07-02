柯文哲「竹科X二期」農地出售傳賺700多萬 綠營籲：726罷免高虹安

新竹市議員劉崇顯、曾資程等人呼籲市民，726站出來罷免高虹安。（記者洪美秀攝）

2025/07/02 19:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲位在新竹市隆恩段的農地據傳5月已出售，依實價登錄顯示，農舍與農地出售價格約2222萬元，據傳當初柯文哲以1500萬元購得。市議員曾資程說，柯文哲賣農地農舍一轉手就賺700多萬元，說要捐獲利差價至今未捐。市議員劉崇顯也批評，涉貪停職市長高虹安先是縱放柯文哲農地做停車場使用，後續農地挖出水泥及鋼筋磚塊又稱是建築剩餘物，如今柯文哲獲利了結賺700多萬元，市府更失去推動竹科X二期的頭前溪都市計畫動力，還甩鍋中央，顯見高虹安對城市願景毫無規畫，籲市民726站出來投同意罷免，下架高虹安，讓市政重新開機。

劉崇顯說，竹科X二期位在頭前溪都市計畫範圍內，這是攸關新竹市未來百年城市發展的大矽谷計畫，無論是在行政程序還是法規層面都更該召開說明會，但高虹安想要取得的政治紅利卻是抹黑中央政府不作為，難道是因柯文哲在此都計範圍內的特農地已售出賺完700多萬，就沒有積極推動都市計畫的動力嗎？高虹安絲毫不把市民權益放在心中，這就是為何7月26日市民一定要站出來罷免高虹安的重要原因之一。

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曾資程也批評，頭前溪都計案擱置已久，地方對未來發展高度關切。市府若真有心推動地方產業與城市進步，就應主動召開地方說明會、重新檢討計畫內容，並依據最新的國土空間發展趨勢提出更新方案。怎會讓2008年報送的舊案一再漂流於中央各機關之間，豈不是浪費市民寶貴的發展機會？而柯文哲原承諾要捐出農地獲利差價，至今也未捐，且市府不推動此案，是否就是因柯文哲已獲利套現了？

柯文哲先前持有的農地。（記者洪美秀攝）

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